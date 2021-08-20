نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية schools.madrasati في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول منصة مدرستي يهتم كثير من الطلاب بالبحث عنه، حيث كان وزير التعليم في المملكة العربية السعودية الدكتور حمد آل الشيخ أنه سيتم السماح لطلاب المرحلة الابتدائية في كافة المحافظات السعودية باستكمال دراستهم والحصول المنهج من خلال أن تتاح لهم الدراسة بنظام المنصات عن بعد، وستكون موعد دخول المنصة الإلكترونية بالنسب للطلاي في الابتدائي بداية من الساعة 3:30 عصراً ويستمر إلي الساعة السابعة مساءً وذلك في مدرستي التعليمية 1442، وهو الموقع الأهم في السعودية، والذي قامت بإطلاقه وزارة التربية والتعليم في المملكة، حيث تم تطبيق نظام التعليم عن بعد منذ أن بدأ الفصل الدراسي الأول، في كل المدارس جميع المراحل التعليمية، وذلك علي مستوي جميع المحافظات في المملكة، والنظام في منصة مدرستي يشبه النظام في المدارس، حيث هناك تسجيل غياب وحضور للطلاب يومياً، وتحية العلم، وجدول حصص ثابت في كل مرحلة تعليمية، وهناك تواصل بين الطلاب والمدرسين عبر منصة مدرستي، وهناك واجبات منزلية الطلاب ملزمون بها.

تسجيل دخول منصة مدرستي للطلاب

بدأ الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية، وأكدت وزارة التعليم أنه سيستمر العمل من خلال نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، للأسابيع العشرة القادمة، وأصبح هام جدا لجميع الطلاب أن يعرفوا كيف يتم تسجيل الدخول للمنصة لاستكمال دراستهم، وتنزيل ما يريدونه من المنهج والتواصل مع المعلمين وكذلك عمل الواجبات المنزلية ، ومن خطوات تسجيل الدخول إلي منصة مدرستي:

الطلاب يقوم بتسجيل دخول منصة درستي عن طريق برنامج توكلنا..

حيث يقوم كل طالب بتسجيل دخول عبر أيقونة هي حسابي.

يكتب الطالب بيانات الدخول الخاصة به علي منصة مدرستي اسم المستخدم وأيضا كلمة السر

يقوم الطالب بالضغط بعد ذلك علي إرسال ومعه المعلومات التي تسمح له بدخول المنصة.

الطالب بعد ذلك يقوم بتسجيل دخول إلي منصة مدرستي وعبر حساب مايكروسوفت.

حيث يعمل إثبات حضور عبر المنصة مدرستي وبعدها يقوم باختيار الدرس الذي سيحضره

عمل الواجبات المدرسية عبر منصة مدرستي

يتم تواصل المعلمين عبر منصة مدرستي، حيث يتم السماح للطلاب بحل الواجبات المدرسية، وذلك من خلال قيام الطالب باختيار أيقونة التي يكون مكتوب عليها الواجبات، ثم بعد ذلك يبحث عن الواجب، حيث يجد أيقونة خضراء اللون وهي التي من المفترض يكون عليها حل الواجب، سوف تظهر الواجبات المطلوبة منه عملها بعد الانتهاء من عملها يرسلها للمدرس.

طريقة تسجيل الحضور في منصة مدرستي

يجب علي جميع الطلاب تسجيل حضور وذلك على رابط منصة مدرستي التعليمية، وذلك كما يحدث في المدارس، فيقوم كل معلم بأن يأخذ نسبة الحضور والغياب عن الحصص عبر المنصة ويستطيعوا تنفيذ هذه الخطوات التالية: