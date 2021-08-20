نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء قرض الراجحي واسقاط الديون 2021 الشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي
ظهرت مؤخراً تساؤلات كثيرة حول طريقة التخلص من ديون قرض الراجحي والأقساط المتبقية على المقترض، وذلك فى بعض الحالات التي تتناسب مع الشروط التي وضعتها الوزارة، وسنوضح لكم الأن طريقة التقدم لإعقاء قرض الراجحي وأسقاط الديون بالإضافة لشروط والاوراق المطلوبة لذلك.
طريقة الحصول على إعفاء قرض الراجحي
أوضح بنك الراجحي السعودي الخطوات التي يجب إتباعها لتقدم على طلب إعفاء من القرض، تلك الخطوات تلخصت في:
- التسحيل على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي.
- أرفاق صورة الهوية الوطنية للمواطن الحاصل على القرض.
- تقديم خطاب من حهة العمل التابع لها يوضح المسمس الوظسفي والراتب الشهري للعميل.
شروط الحصول على إعفاء قرض الراجحي 2021
- أوضح بنك الراجحي الشروط التي يتم الموافقة على طلب الإعفاء إذا تم توافرها فى العميل وهي:
- فى حال إصابة العميل بالعجز الكلي عن العمل.
- فى حالة وفاة العميل، ويتم تقديم شهادة الوفاة والأوراق والمستندات الأخري اللازمة للموافقة على طلب الإعفاء.
الأوراق المطلوبة لتقديم على طلب الاعفاء فى بنك لراجحي 2021
تمثلت الأوراق والمستندات التي أوضح بنك الراجحي ضرورة تقديمها أثناء التقدم على طلب الإعفاء من سداد أقساط القروض في:
- المستندات التي تثبت عجز العميل عن سداد أقساط القرض.
- شهادة الوفاة فى حالة وفاة العميل.
- كشف طبي يثبت عجز العميل عن العمل لتسديد قيمة القرض.
- رقم وتاريخ العقد الخاص بالقرض.
- كافة الأوراق والبيانات الخاصة بشركاء القرض إذا كان له شركاء.
عقوبة رفض سداد أقساط القرض
إذا تعمد العميل لرفض سداد أقساط القرض دون إثبات عجزه عن السداد كما أوضحنا سابقاً يتم وضع بعض العقوبات عليه ويتم تنفذها بمعرفة مصرف الراجحي وهي:
- تجميد رصيد العميل فى المصرف.
- تعرضه للمسائلة القانونية.
- مواجهة العميل صعوبات كثيره عند حصوله على المال من المصرف.
- الحجز على مكان إقامة العميل وذلك تبعاً للوائح والقوانين التي ينص عليها العقد ويوافق عليها العميل أثناء القرض.
يرفض طلب الإعفاء من سداد القرض فى تلك الحالة
- إذا ثبت أن سبب الوفاة هو الأنتحار.
- إذا كان سبب الوفاة كوارث طبيعية.
- فى حال كانت الوفاة بسبب استخدام أحد الأسلحة.
- إذا ثبت تناول العميل المخدرات أو الكحوليات.
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