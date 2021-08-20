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عمر شويل - جدة يضطّر كثيرٌ من المواطنين والمقيمين إلى تعديل الحجز على الخطوط السعودية في حال وجود ظروف طارئة تمنع من الذهاب إلى المطار في الموعد المحدد، فيما تُوفر الشركة هذه الخدمة أونلاين عبر موقعها الإلكتروني، للتيسير على المسافرين في إنجاز الخدمة بأسرع وقت ممكن وفي أي موعد، دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الشركة أو أيّ من المكاتب التابعة لها، وهذا ينطبق على باقي الخدمات الأخرى، ومنها تغيير اتجاه الرحلة، ودفع رسوم التذكرة، وترقية درجة السفر، وتمديد موعد شراء التذكرة، وتغيير الموعد، وتحديد المقعد.

خطوات تعديل الحجز على الخطوط السعودية أونلاين 1443

وفي حال رغبة المسافر تعديل الحجز على الخطوط السعودية أونلاين 1443هـ، يمكنه عمل ذلك بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة، واتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الخطوط السعودية. النقر على إدارة الحجوزات. تحديد رقم التذكرة أو رقم الحجز. إدخال رقم الحجز أو رقم التذكرة وآخر اسم للمسافر. النقر على استعراض الحجز. تغيير البيانات المطلوبة. دفع الرسوم المطلوبة للتغيير.

تغيير موعد حجز على طيران السعودية

ومن الممكن تغيير موعد الحجز في طيران السعودية عبر طريق الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الخطوط السعودية saudia.com. النقر على إدارة الحجوزات. تحديد رقم التذكرة أو رقم الحجز. إدخال رقم الحجز أو رقم التذكرة. إدخال آخر اسم للمسافر. النقر على استعراض الحجز. تعديل موعد الحجز إلى الموعد الذي نريده. دفع الرسوم ببطاقة الائتمان. تأكيد موعد الحجز الجديد.

استرجاع قيمة تذكرة الخطوط السعودية

وفي حال رغب المسافر في استرجاع قيمة تذكرة الخطوط السعودية، التي سددها قبل ذلك لاستكمال خطوات الحجز، فإنه يمكنه عمل ذلك بكل سهولة، باتباع الآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني للخطوط السعودية saudia.com. النقر على إدارة الحجوزات. النقر على إلغاء واسترداد الحجز. إدخال البيانات المطلوبة. إرسال الطلب. الانتظار ليجري التواصل مع المسافر وإلغاء الحجز واستلام قيمة التذكرة. كما يُمكن التواصل مع خدمة العملاء على رقم 920030000 واسترداد قيمة الحجز.

كيفية الاستعلام عن الحجز في الخطوط السعودية

وتُوفر شركة الخطوط السعودية خدمة الاستعلام عن التذكرة أونلاين، من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك على النحو الآتي: