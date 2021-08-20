نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حافز الجديد | طريقة التقديم على حافز الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الشباب السعودية بالبحث عن شروط حافز الجديد والذي يوفر لهم دعم شهري خلال فترة 15 شهراً يتم فيها التدريب وتعلم كورسات تدريبية والبرامج التعليمية في حافز، وذلك لأن برنامج حافز يقوم على أساس تقديم إعانة مالية لكل المتقدمين حتى يتم تأهيلهم وتدريبهم على أسس وقواعد التنمية الاقتصادية الحديثة، ليتمكنوا من مواجهة السوق السعودي والدخول فيها وإنشاء المشاريع والصفقات الخاصة بهم.

تسجيل حافز جديد 1443

قدمت وزارة التنمية الاجتماعية فرصة التقديم على برنامج حافز والذي يتم تحت مُسمى “إعانة البحث عن عمل”، هذا البرنامج يمكن للشباب السعودي الحصول على نفس خدمات برنامج حافز البحث عن عمل، وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها بالمتقدم حتى يتمكن من القبول في البرنامج والحصول على الدعم الشهري له.

شروط حافز الجديد

لكي تتمكن من التسجيل في حافز الجديد، يجب عليك اتباع شروط التسجيل التالية:

يلزم أن يتراوح عمر المتقدم ما بين سن ال20 إلى سن ال40.

يجب أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم صاحب لإقامة دائمة في المملكة، تكون آخر مدة إقامة له قد تجاوزت ال10 أشهر من قبل التقديم على طلب الحصول على إعانة البحث عن عمل.

يلزم ألا يمتلك المتقدم وظيفة في أي القطاعين العام أو الخاص، حتى يحصل على الأهلية.

يجب ألا يوجد للمتقدم أي معاش تقاعدي.

عدم وجود أي إعانة نتيجة إعاقة بدنية.

قدرة الشاب على العمل بعد الحصول على فترة التدريب الخاصة بالبرنامج.

يجب الالتزام بجميع شروط التسجيل في حافز وإتمام فترة التدريب كاملة دون انقطاع.

يلزم ألا يكون المتقدم طالباً لأي مرحلة من مراحل التعليم.

ألا يوجد هناك أي دخل شهري نتيجة تعويض تعطل عن عمل مُسبق.

يلزم عدم امتلاك الشخص أي سجل تجاري.

ألا يكون قد سبق له الاستفادة من دعم البحث عمل أو العلاوة المالية لصعوبة الحصول على وظيفة ، ويجوز قبول الطلب للمستفيد سابقًا ، بشرط ألا تتجاوز فترة الصرف السابقة واللاحقة فترة صرف الدعم المحدد خمسة عشر شهرا.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن الحد الذي يمنع الحصول على الإعانة.

يجب تقديم الطلب خلال إحدى الفترتين التاليتين

قبل مرور (24) شهرًا بعد تاريخ انتهاء التدريب.

بعد مرور (24) شهرًا بعد تاريخ إنهاء العمل لمن سبق له العمل

فهذه هي جميع شروط الحصول على إعانة حافز والتي يجب الالتزام بها ليتم التسجيل في حافز وصرف حافز الشهري لك بعد الحصول على الموافقة .

طريقة التقديم على حافز الجديد

ولكي تقوم بعملية التسجيل في حافز المطور قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع حافز-طاقات للتسجيل.

قم باختيار “جميع البرامج” .

اختر “إعانة الباحثين عن عمل”.

ثم انقر فوق “قدم هنا”.

ثم اضغط على “التقديم هنا”.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

ثم أدخل البيانات الخاصة بك (مستوى التعليم-الدخل السنوي لك-رقم الحساب الايبان- متزوج أم لا)

بعد إكمال بياناتك، أدخل رقم الجوال ليتم إرسال رسالة التأكيد.

قم بكتابة كود التأكيد ثم أرسل نموذج الطلب.

سيتم مرتجعة الطلب والتواصل معك في حالة قبوله.

وبذلك تمت التسجيل في برنامج حافز، كما قدم صندوق التنمية الاجتماعية عدد آخر من البرامج التمويلية مثل برنامج تمهير، وحافز صعوبة البحث عن عمل.