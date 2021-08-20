عبر بوابة أبشر خطوات الإستعلام عن معلومات رخصة القيادة 1443

منصة أبشر تقدم العديد من الخدمات للمواطنين والمواطنات السعوديين وكذلك للمقيمين حيث تعتبر المنصة الخدمية الأولى بالمملكة في تقديم العديد من الخدمات الهامة لكل المواطنين، وتعمل على طرح الكثير من خدماتها المباشرة والهامة لحياة المواطنين وتقدمها لهم في سهولة ويسر دون عناء، حيث يتمكن كافة الأفراد بالمملكة العربية السعودية من الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة عبر بوابة أبشر الإلكترونية من خلال خدمات أبشر الأفراد واستخراج كافة المعلومات الخاصة ببيانات رخصة القيادة للمواطن أو المقيم على أراضي المملكة بسهولة وبطريقة إلكترونية على شبكة الإنترنت، للتعرف على المزيد من الخدمات تابع المقال واليوم من خلال مقالنا سوف نوضح خطوات الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة في السعودية 1443.

خدمات المرور عبر منصة أبشر الإلكترونية:

من الجدير بالذكر فقد أتاحت منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات الهامة للمواطنين والمقيمين حيث وفرت لهم إمكانية إنجاز المهام الحكومية إلكترونيًا وبسهولة في العديد من القطاعات، ومن بينها قطاع المرور، ويتم إطلاق خدمات بوابة أبشر المرور للأفراد تحت شعار “خدماتك عبر منصة أبشر #أسهل_أسرع ، وتنحصر خدمات أبشر المرور فيما يلي:

الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة. تجديد رخصة القيادة. الاستعلام عن المخالفات المرورية. الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات. تجديد استمارة المركبة. إضافة مستخدم لمركبة. الاستعلام عن خدمة المركبات.

خطوات الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة 1443

للإستعلام عن رخصة القيادة يمكنك التعرف عليها بخطوات بسيطة وبسهولة عبر منصة أبشر الإلكترونية، وتلك الخطوات تأتي على النحو التالي: