خطوات التسجيل في خدمة عملاء كريم السعودية ورقم خدمة العملاء للشكاوى والخدمات

تقدم شركة كريم العديد من الخدمات للمواطنين ومن أهمها خدمة التوصيل حيث تعتبر شركة توصيل آمنة وسريعة ملبية لرغبات المواطنين وتحقيق أهدافهم كما تعتبر سياراتهم من أفضل وسائل المواصلات من حيث الامان وإمكانية الرفاهية بها وكل ما يدخل السعادة على المواطنين ويعمل على راحتهم، ويمكن الاتصال على رقم خدمة عملاء كريم السعودية لتقديم الشكاوى والاستفسارات عن الخدمات المختلفة، التي تنافس بها نظيراتها من الشركات في هذا المجال، فيما تفوقت على خدمات التاكسي العادي الذي كان له تواجدًا خلال السنوات الماضية قبل ظهور شركات التوصيل في جميع أنحاء العالم، ورغم أن المقر الرئيسي لهذه الشركة بمدينة دبي الإماراتية، فإن لها نحو 12 فرعًا آخر في نحو 12 دولة بينها السعودية ومصر والكويت.

رقم خدمة عملاء كريم السعودية:

من الجدير بالذكر أن نوضح أرقام هواتف شركة كريم والطرق المختلفة للتواصل معهم، ليتمكن المواطنون والوافدون إلى المملكة العربية السعودية، من التواصل مع ممثلي خدمة العملاء في الشركة والاستفسار عن جميع الخدمات أو تقديم الشكاوى، وذلك على النحو الآتي:

الرقم الموحد للشركة في المملكة هو 920033786. كما يمكن التواصل من خلال تطبيق careem. فيما يمكن التواصل، أيضًا، من خلال الصفحة الخاصة بالشركة على موقع “فيسبوك”. يمكننا، كذلك، التواصل مع شركة Careem السعودية عبر حسابهم على موقع تويتر . ويمكن التواصل مع ممثلي الخدمة عبر أيقونة “اتصل بنا” في موقع الشركة.

طريقة التسجيل في careem توصيل طلبات:

لكي تتم عملية التواصل بين المواطنين بالمملكة وخدمة العملاء بشركة كريم يجب التسجيل بالشركة حتى يتلقى الخدمة المطلوبة، ويستطيع أي مواطن أو مقيم في المملكة، التسجيل في careem لتوصيل الطلبات التي يريدها، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

في البداية، يجب الدخول إلى موقع شركة careem عبر الإنترنت. ثم نبحث عن تبويب “كن قائدا” Become a Captain. يلي ذلك، النقر على “التّسجيل الآن” Sign up now. بعد ذلك، نحدد المدينة، ونملأ المعلومات المطلوبة، ثم نضغط التسجيل الآن. وفي الخطوة التالية، نحدد نوع القيادة، وندخل المعلومات المطلوبة. أخيرًا، نضغط على التالي، ونتبع التعليمات حتى الانتهاء من التسجيل.

رقم كريم الموحد في السعودية للشكاوي:

من الجدير بالذكر فقد كان التواصل مع خدمة كريم في السابق كان رقم كريم الموحد في السعودية هو 920033786، وذلك بعد ذلك تم اﻹعلان عن أن خدمة عملاء كريم ستكون أثناء الرحلة أو تحديدا سيكون الاتصال متاح للمستخدم أثناء القيام بالرحلة فقط من خلال تطبيق كريم نفسه على الجوال، وستكون هذه خدمة عملاء مباشرة، وسيكون الرد لحظي، نعرض لكم اﻵن طرق التواصل مع خدمة عملاء كريم غير التواصل مع الرقم الموحد، حيث توفر شركة كريم خدمة عملاء بعد نهاية الرحلة، احدى الطرق الآتية: