أرقام خدمة عملاء ارامكس السعودية وكيفية تتبع شحنات ارامكس والدعم اللوجيستي

يحتاج المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية الى التعرف على أرقام خدمة شركة ارامكس للنقل، وبخاصة لإحتياجهم لهذه الشركة في الكثير من أوقاتهم ولا إستغناء عنها نظرا لما تقدمه من خدمات كثيرة للمواطنين في نقل وشحن أغراضهم، وذلك من خلال الإتصال أو التواصل بهم عن طريق الموقع الإلكتروني أو أرقام خدمة العملاء، ويعمل الرقم الموحد الخاص بخدمة العملاء لشركة الشحن ارامكس على مساعدة العملاء والرد على الاستفسار عن شحناتهم وطلباتهم الخاصة بها ويمكنك التواصل مع خدمة عملاء ارامكس السعودية عن طريق رقم الخاص بهم أو عن طريق الموقع الإلكتروني الذي يمكنك من مراسلتهم عليه.

رقم ارامكس السعودية لخدمة العملاء:

+ 966920027447

+9668001000880

كيفية التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بشركة ارامكس:



للتواصل مع أرقام خدمة العملاء علي الخط الساخن لها يمكنك محاولة التواصل عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بارامكس السعودية بالخطوات التالية:

قم بالدخول علي رابط اتصل بنا ارامكس السعودية. اختر رابط إرسال طلب الدعم. قم بكتابة البيانات الخاصة بك من الاسم والبريد الإلكتروني و رقم الجوال. قم بكتابة الموضوع الخاص بالتواصل أو محل الشكوي. بعد انتهائك من الكتابة قم بالضغط علي إرسال.

رابط نموذج المطالبة بالشحنات المفقودة أو التالفة لدي ارامكس:

عند تعرض شحنتك للضياع أو الفقد أو التلف يمكنك التواصل مع شركة ارامكس عن طريق الخطوات التالية:

قم بالدخول علي رابط خدمة ودعم العملاء الخاص بالشحنات المفقودة. قم بملء بيانات نموذج المطالبة. اكتب معلومات العميل من اسم ورقم جوال وبريد إلكتروني. قم بكتابة معلومات الشحنة. اكتب الوصف التفصيلي للشحنة المفقودة والتالفة.

أهم مميزات شركة ارامكس:

تتميز شركة ارامكس بقدرتها على تقديم الخدمات المتميزة والحلول المبتكرة. الأسلوب الإداري المتطور للشركة. السرعة في خدمات النقل. الدقة والأمانة في المواعيد. إنهاء كافة الإجراءات الجمركية في أسرع وقت وبأقل تكلفة.

كيفية تتبع شحنات ارامكس:

تتبع شحنات ارامكس من خلال إتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى موقع ارامكس المتعلق بتتبع الشحنات. قم بإدخال رقم تتبع الشحنة في الحقل المخصص له, ويتم الحصول على هذا الرقم من الموقع الذى قمت بشراء الشحنة منه. قم بالضغط على زر تتبع الشحنة.

أرقام خدمة عملاء ارامكس السعودية:

نظرا لأن شركة ارامكس من اشهر شركات النقل في العالم لذى توفر شركة ارامكس مجموعة من الطرق والأرقام للتواصل مع خدمة العملاء وتلقي كافة الاستفسارات والشكاوي, ومن أهمها: