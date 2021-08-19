نتيجة الصف الثالث متوسط 2021 العراق الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يترقب الآلاف من الطلاب ظهور نتيجة الصف الثالث متوسط 2021 العراق بين الحين والآخر ويبحثون بصورة مستمرة عن موعد ظهور النتيجة على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتيجة بقلق وخوف شديدين نظراً لأهمية هذه المرحلة التعليمية، وقد انتشرت الأخبار على الكثير من المواقع الإخبارية عن قرب ظهور النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإنتهاء من تصحيح جميع أوراق الإجابة للطلاب والطالبات، والآن تقوم الوزارة برفع النتيجة على موقعها الرسمي وفي إنتظار اعتماد وزير التربية والتعليم للنتيجة للبدء في ظهورها، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” رابط نتيجة الصف الثالث متوسط 2021 العراق للدور الأول، فتابعونا.

نتيجة الصف الثالث متوسط 2021

تزداد وتيرة البحث عن نتائج الطلاب للصف الثالث متوسط خلال هذه الساعات حيث أنه من المتوقع ظهور النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية قريباً، ونوضح لكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث متوسط العراق كالتالي:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً ابحث عن خدمة نتائج الثالث متوسط الدور الاول.

ثالثاً قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

رابعاً اضغط على كلمة استعلام لتظهر لك تفاصيل النتيجة خلال ثواني معدودة.

وزارة التربية والتعليم العراقية

لا شك أن وزارة التربية والتعليم العراقية قامت بالكثير من الجهود المبذولة في سبيل تطوير التعليم واستخدام أدوات تكنولوجية حديثة لتسهيل وصول المعلومة إلى الطالب وتنمية مهاراته وإبداعه، وبالإضافة إلى ذلك نجحت في عدم تأجيل العام الدراسي بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها العراق نظراً لإنتشار فيروس كورونا، وقد اخذت كافة الإجراءات الإحترازية أثناء الإمتحانات حفاظاً على الصحة العامة للطلاب والطالبات من جميع المراحل الدراسية المختلفة، وسترفع جميع نتائج الطلاب على موقعها الرسمي منعاً لإزدحام الطلاب في المدارس للحصول على النتيجةحيث ستوفر النتيجة إلكترونياً للتسهيل على الطلاب.

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