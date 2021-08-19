منصة مدرستي تسجيل جديد 1443 للطالب وولي الأمر برقم الهوية

يبحث العديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية عن منصة مدرستي تسجيل جديد 1443 وذلك لمعرفة تعليمات الدخول لمنصة مدرستي وكذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة من مدرستي منصتي للطالب وولي الأمر على حد سواء، حيث تعتبر منصة مدرستي هي المنصة الرسمية التي تم إطلاقها من خلال وزارة التعليم بالمملكة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على منصة مدرستي تسجيل جديد 1443.

منصة مدرستي تسجيل جديد 1443

يستطيع الطلاب من خلال منصة مدرستي تسجيل جديد 1443 الحصول على إجابات لكافة الأسئلة التي قد تطرأ عليهم خلال فترة الدراسة ومن خلال هذه المنصة يتم الحصول على الشروح الخاصة بالمناهج على هيئة مقاطع من الفيديو هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات والمميزات الأساسية والي من أهمها سهولة التواصل ما بين الطالب والمعلم، وللتسجيل عبر المنصة يتم إتباع بعض الخطوات الأساسية وهي:

خطوات التسجيل في منصة مدرستي 1443

التوجه إلى الرابط الرسمي لمنصة مدرستي ومن ثم التوجه إلى كلمة تسجيل جديد.

تطلب المنصة من الراغب في التسجيل كتابة إما رقم الهوية أو رقم الإقامة.

يتم بعد ذلك طلب رقم الجوال المراد تسجيله عبر المنصة.

يقوم الراغب في التسجيل بتدوين رمز التحقق البشري في المربع الخاص بها ومن ثم يقوم بالنقر على كلمة التالي.

يتم طلب بعض المعلومات الهامة والأساسية عن الراغب في التسجيل منها الاسم وتاريخ الميلاد والبريد وبعض المعلومات الأخرى.

بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات المطلوبة يتم التوجه إلى أيقونة تأكيد الحساب والضغط عليها.

مدرستي تسجيل الدخول

يمكن للأفراد الراغبين معرفة كافة الخدمات وتجربة منصة مدرستي من استعراض الشروح عبر الدخول إلى رابط منصة مدرستي والمرور بالخطوات التالية:

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول في المنصة عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة متابعة الدروس.

يظهر أمام المستخدم كافة الدروس المتاحة ومن ثم يتم الاختيار من بينها.

بعد الانتهاء من مشاهدة الدرس يقوم الطالب بإنهاء الواجب المطلوب منه ورفعه مره أخري عبر المنصة لتصحيحه من قبل المعلم المختص.

بالإضافة إلى أن المنصة أتاحت للطلاب إمكانية اقتراح الأنشطة المراد إدراجها عبر خيار الأنشطة التعليمية ومن ثم يتم تحديد النشاط المراد إدراجه.