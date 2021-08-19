تسجيل دخول الدعم الريفي وشروط دعم الأسر المنتجة

يبحث الراغبين في الحصول على الدعم الريفي عن طريقة تسجيل دخول الدعم الريفي والذي يتم عبر بوابة الدعم الريفي بعد انتهاء المستفيد من التسجيل في الدعم الريفي حيث يعد رابط منصة ريف للأسر المنتجة من أهم المنصات التي تعمل على دعم الأسر الريفية وكذلك صغار المزارعين وتحفيزها إلى الإنتاج ومن ثم زيادة الاستثمار داخل المملكة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تسجيل دخول الدعم الريفي.

تسجيل دخول الدعم الريفي

يقوم المواطن بتقديم طلب الحصول على الدعم بمجرد تسجيل دخول الدعم الريفي ويمكن البدء في تسجيل الدخول عن طريق الموقع الرسمي لمنصة الدعم الريفي والتي وفرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم المواطنين ومساندتهم والتسهيل عليهم.

شروط التسجيل في منصة ريف للأسر المنتجة

تم وضع بعض الشروط الهامة الواجب توافرها في الأفراد المتقدمين بطلبات الحصول على الدعم عبر منصة ريف ومن هذه الشروط:

ضرورة أن يكون المتقدم من السعوديين سواء أكان رجلًا أو أنثي.

يمكن أن يحصل الفرد الغير سعودي على التمويل في حالة حصوله على بطاقة التنقل.

لا يتم منح التمويل للأفراد الغير ممتهنين للزراعة أو الذين لا يمارسون العمل الزراعي بأنفسهم.

لا يمكن الحصول على الدعم الريفي في حالة كان المتقدم من الموظفين بالقطاع الخاص وكذلك القطاع العام.

يتم منح الدعم للأفراد بدءً من سن 21 عامًا على الأقل.

يتم منح الدعم للأفراد في حالة كانت دخولهم لا تزيد عن 6 ألاف ريال سعودي.

يتم منح الدعم فقط للأسر الحاصلة على وثيقة العمل الحر.

يجب أن يكون المتقدم ملتزمًا بالشروط الصحية.

يجب أن يكون المتقدم لم يحصل على دعم مالي من برامج الدعم أكثر من 3 مرات بإجمالي قيمة لا تتجاوز 54 ألف ريال.

تسجيل دخول برنامج ريف للأسر المنتجة

يمكن للأفراد المسجلين بالدعم الريفي سواء أكانوا من الأسر المنتجة أو صغار المزارعين الدخول إلى حساباتهم من خلال الخطوات التالية: