تعرف على خطوات الاستعلام عن تغيب وافد

خطوات الاستعلام عن تغيب وافد يقوم بهذه الخطوة صاحب العمل عندما يتغيب العامل، فلابد أن يتم إبلاغ الجهات المختصة عن هروب العامل أو تغيبه دون ترك الأسباب المقنعة حتى يتخذوا اللازم، وسوف نتعرف على طريقة الاستعلام المتنوعة من خلال فقرات هذا المقال.

خطوات الاستعلام عن تغيب وافد من خلال رقم الإقامة

يمكنكم الآن الاستعلام عن طريق اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية .

. سجل الدخول إلى الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط على اختيار الاستعلامات الإلكترونية.

تظهر مجموعة من الاختيارات قم بالضغط على أيفونه الاستعلام عن وافد متغيب.

يتم تسجيل جميع البيانات التي تخص الوافد ومنها بيانات جواز السفر وجنسيته وغيرها من البيانات الهامة.

يضغط المستخدم على كلمة بحث.

تظهر جميع البيانات التي تخص الوافد المتغيب.

يتم حفظ هذه البيانات لتقديمها في البلاغ ضد الوافد المتغيب.

خطوات الاستعلام عن تغيب وافد عبر أبشر

يستطيع أصحاب العمل أن يستعلموا عن الوافدين من خلال استخدام موقع أبشر الذي خصصته وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية لتقديم هذه الخدمات، ويتم من خلال هذه الخطوات:

قم بالدخول على الرابط المباشر لموقع أبشر .

. يتم الضغط على البحث عن وافد جديد.

يتم تسجيل الرقم الخاص بجواز سفر الوافد أو رقم الإقامة الخاصة به.

قم بالتأكد من تسجيل رمز التحقق ثم يتم الضغط على كلمة البحث.

تظهر جميع المعلومات التي تخص الوافد المتغيب عن عمله.

العقوبات التي يتعرض لها الوافد الهارب

هناك العديد من العقوبات التي يتعرض لها الوافد المتغيب عن عمله دون عذر وأهمها: