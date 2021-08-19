فحص العمالة الوافدة بالسعودية ومراكز فحص العمالة المنزلية

فحص العمالة الوافدة بالسعودية ، الفحص الطبي للإقامة في المملكة العربية السعودية مؤخرًا ، لاحظنا أن الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية قد أحرزت تقدمًا كبيرًا ، ونفذت إصلاحات هيكلية ، وأدخلت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مجالات عملها لتعزيز الأنشطة التجارية. المواطنين والإسراع بتقديم الخدمات لهم تقدم حكومة المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الممتازة من خلال توفير حياة أكثر راحة وملاءمة للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة ، وهذه الخدمات تواكب التطور التكنولوجي السائد في عصرنا.

الفحص الطبي للعمالة الوافدة

لطالما حرصت الحكومة على تقديم هذه الخدمات وتقديمها إلكترونياً عبر الإنترنت حتى يتمكن المواطنون والمقيمون من الاستفادة من إتمام العديد من المعاملات والإجراءات دون الحاجة إلى الأساليب والإجراءات التقليدية القديمة ، بما في ذلك تسليم واستلام المستندات والوثائق والمستندات. متابعة المعاملات تستهلك الكثير من الوقت والجهد وتعطل الوضع العام للبلد. مشروع الفحص الطبي للإقامة في المملكة العربية السعودية هو خدمة جديدة تقدمها وزارة الصحة السعودية لتلبية متطلبات واحتياجات الأجانب من كلا الجانبين سواء كان توظيف أو حج .

الفحص الطبي للعمالة المنزلية

يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية من خلال الرابط التالي: موقع وزراة الصحة السعودية .

بعد ذلك ، انقر فوق الخدمات الإلكترونية.

سيتم فتح نافذة بها صفحة جديدة ، انقر مرة أخرى على خيار (الخدمات الإلكترونية) الموجود في شريط المهام أعلى الصفحة الزرقاء.

ثم انقر فوق الخدمات الإلكترونية وستظهر قائمة جديدة بالخدمات الإلكترونية المتاحة.

ابحث عن خيار تأكيد نتيجة شيك الوافد ، ثم اضغط. بعد تنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه ،

سينتقل النظام إلى صفحة الخدمة ويقوم بملء البيانات التالية:

يجب تعبئة رقم الحدود (الرقم المختوم على جواز السفر عند دخول المملكة العربية السعودية).

يجب تسجيل رقم الضامن ، وهو رقم الهوية الوطنية للضامن.

ثم اضغط على كلمة (بحث).

ستظهر نتائج البحث والمسح للفحص البدني للعمال الوافدين ، وستظهر البيانات التالية:

الاسم (اسم العامل الوافد). الاسم العربي للمستشفى. الاسم الانكليزي للمستشفى. نشرت في. نتيجة الفحص سواء كانت مناسبة أو غير مناسبة.