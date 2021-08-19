شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف وطريقة التقديم الإلكتروني

شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف هي الضوابط العامة التي خصصها بنك التسليف والادخار من أجل تقديم تمويل زواج بنك التسليف للمواطنين الراغبين في الحصول عليه في المملكة العربية السعودية، وقد قام البنك بتسهيل الشروط من أجل مساندتهم ورفع مستوى المعيشة وتحسين الأحوال الاقتصادية، وطرح شروط عدة للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي والمتقاعدين والعاملين في المؤسسات الخاصة، لذلك سنوفر لكم مدة قرض الزواج من بنك التسليف وطريقة حاسبة قرض الزواج التي تم تقديمها.

شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف

شروط بنك التنمية الاجتماعية تختلف من قرض إلى آخر وذلك بسبب رغبة البنك إلى تقديم منتجات التمويل بما يتناسب مع احتياجات الأسر السعودية، وتتمثل شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف في:

حصول المتقدم بالطلب على الجنسية السعودية الذكور والإناث.

ضرورة أن يكون رواتب المتقدمين لا تزيد عن 12500 ريال سعودي.

المتقاعدين والموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة يمكنهم الحصول على التمويل بشرط تقديم بيان مستخرج من الجهة التابع لها يفيد بقيمة الرواتب الثلاث الأخيرة والبدلات أيضًا على أن يتم التصديق عليها.

تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة، من بينها نموذج تسليم البريد، إلى جانب صورة من بطاقة الهوية الوطنية لعملاء بنك التسليف والادخار.

في حال وفاة الزوجة الأولى ورغبة الزوج في الزواج من امرأة ثانية، فعند التقديم يتعين تقديم صورة شهادة الوفاة للزوجة، بجانب كارت العائلة على أن يكون مُدرج فيه أنه أرمل.

طريقة التقديم على تمويل زواج بنك التسليف

بعد معرفة شروط قرض الزواج 1443 والاطلاع على شروط بنك التسليف الجديدة 1443 يمكن التقديم من خلال التالي:

النقر على خيار التقديم الإلكتروني في الصفحة تمويل الزواج.

النقر على الدخول عبر النفاذ الموحد.

قم بالنقر على خيار تمويل الزواج ثم اختر الفرع الذي ترغب في التواصل معه.

قم بإدخال البيانات المطلوبة بالكامل.

ويليها يتم النقر على تبويب حفظ.

قم بالنقر على القسط الشهري الذي ستقوم بسداده إلى البنك، وقم برفع الأوراق المطلوبة والمستندات وعند الانتهاء يتم النقر على اعتماد الملفات من بنك التسليف لاستكمال الخطوات إلكترونيًا.