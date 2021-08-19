نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات غير مسبوقة في كاميرات آيفون 13 برو للمرة الأولى في أجهزة آبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة آيفون العالمية مجموعة من التحديثات والتحسينات الغير مسبوقة. ويظهر هذا في المميزات التي يحصل عليها جهاز آيفون 13 برو والذي من المتوقع أن يتم طرحه في شهر سبتمبر المقبل من عام 2021. ومن أفضل هذه التحسينات المتوقع أن تحدث هي التحسينات على الكاميرات الخاصة بالجهاز. والتي من المتوقع وفق التسريبات العالمية أنها ستكون ثلاث تحسينات مهمة للغاية، واحد منها يضاف لأول مرة في هواتف آبل المتطورة الذكية.

ما هي التحديثات الغير مسبوقة في كاميرا آيفون 12 برو المسربة؟

التحديث الأول موجود في وضع فلتر يتم دمجه حينما تقوم باستخدام الكاميرا أثناء التصوير. وهذه الفلترات تشبه فلترات تطبيق سناب شات، وهو أيضًا موجود في هواتف إنفينكس الصينية. التحديث الثاني هو أنك تستطيع أن تستخدم نظام بورتريه في التصوير، وأنت تشغل الفيديو لـ هاتف آيفون 13 برو. بل يعتبر هذا تحسين رائع يتم استخدامه للمرة الأولى في الكاميرات الخاصة بآيفون التي تتبع شركة آبل الأمريكية. أما عن التحديث الثالث فهو أنك تستطيع أن تصور الفيديوهات بنظام البروسريس ProRes وهذه صيغة مستحدثة للفيديوهات، تعطيك الجودة الرائعة وفي نفس الوقت يمكنك أن تقوم بالمونتاج عليها بجودة لا تقل عن الجودات الاحترافية.

ما هي أسعار آيفون برو 13 المتوقع في المملكة العربية السعودية؟

التقارير المبدئية المتوقعة بخصوص سعر هاتف ايفون برو 13 في السعودية أن له أسعار مختلفة. فبالنسبة لسعر الـ 128 جيجا فمتوقع أن يكون في السعودية بنحو خمسة آلاف ريال سعودي. أما سعر الـ ماكس ايفون 13 برو الـ 128 جيجا في السعودية فهو سيكون بسعر ستة آلاف ريال سعودي. وسننتقل الآن إلى مجموعة من الميزات التي متوقع أن تكون في آيفون PRo 13.

ألوان ايفون برو 13 المنتظر؟

من المنتظر أن يحمل ايفون برو 13 مجموعة من التصميمات المختلفة والجديدة. فالشائعات تقول إن حجم الكاميرا ازداد من ناحية السمك مقارنة بالإصدارات السابقة، وربما يكون هذا لتعطي شكلًا أفضل. وكأنك تحمل كاميرا احترافية.

فنجد على سبيل المثال في تسريبات ( سوني ديكسون) على تويوتر أواخر شهر يونيو أن هناك اختلف طفيف ما بين تصميم كاميرا ايفون 13 و ايفون 12 ميني في عدستين فهي أكثر سمكًا عن الأخرى.

سعة بطارية أكبر لكنها لا تعني حجم أكبر لها

يتوقع المراقبون الصينيون أن سعة بطارية ايفون 13 برو ستكون أكبر من ايفون 12 ولكن هذا لا يعني أن الحجم سيزيد. فهناك أحد المتخصصين في التقنية زعم أن بطارية iphone 13 ستكون 3095 mAh بالإضافة إلى أيفون 13 برو مقارنة بسعة 2406 ملل. أمبير. ساعة التي يحملها ايفون 13 ميني. بالإضافة إلى توقعات بأن تكون سعة ايفون 13 برو ماكس نحو 4325 mAh.