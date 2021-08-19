طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1443 الجديد للمستفيدين برقم الهوية

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عمر شويل - جدة طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1443 برقم الهوية للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي الشهري؛ حيث تعد عملية تحديث الضمان الاجتماعي من أهم الأمور التي يجب أن يحرص عليها المستفيدين، فعند حدوث تغيير في البيانات الشخصية للمستفيد سواء في العنوان أو رقم الجوال، لابد من الحرص على تعديلها من خلال التسجيل في الضمان الاجتماعي؛ حيث أن عملية التحديث متاحة بشكل إلكتروني لكافة المستفيدين دون الحاجة للذهاب لمقر مكتب الضمان الاجتماعي، وترجع أهمية تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي في استمرار الأهلية واستحقاق المعاش الشهري.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1443

حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على راحة الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، فقد وفرت خدمة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني من خلال التسجيل في الضمان الاجتماعي، ولا داعي لزيارة فروع مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة بالمملكة، وفيما يلي طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1443 بالخطوات المفصلة:

الولوج إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية. العمل على تسجيل بيانات الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. النقر على تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي. الانتقال إلى صفحة بياناتي ومنها يتم تحديث بيانات التواصل أو العنوان الوطني في حالة التغيير. كذلك تحديث بيانات الدخل والحساب الوطني إذا استدعت الحاجة للتغيير. التعهد والإقرار بدقة البيانات المسجلة. النقر على أيقونة تحديث.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل أن التسجيل في الضمان الاجتماعي وتحديث الضمان الاجتماعي متاح لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، والفئات المستهدفة ممن تنطبق عليها شروط الضمان الاجتماعي الجديد، كنا أوضحت أن التقديم على معاش الضمان الاجتماعي يكون إلكتروني من خلال وزارة الموارد البشرية، أو مكاتب الوزارة المنتشرة بالمملكة والمعنية بهذا الغرض، وقد شددت وزارة الموارد البشرية على ضرورة تسجيل بيانات المستفيدين الأساسية، والتي تتضمن:

اسم المتقدم رباعي.

بيانات التواصل.

العنوان الوطني.

بيانات الدخل.

الحساب البنكي.

تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية.

وقد شددت الوزارة على ضرورة تسجيل بيانات دقيقة متطابقة مع قاعدة البيانات لدى الوزارة والمستندات الرسمية، وقد أكدت على ضرورة إرفاق المستندات التي تثبت صحة البيانات في حالة كان المتقدم غير سعودي، وما يثبت الإعاقة في حالة كان المستفيد من ذوي الإعاقة.

في النهاية نكون تعرفنا على طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1443 الجديد برقم الهوية، وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي.