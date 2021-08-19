كيفية إلغاء اسم المشترك من التأمينات في السعودية وأسباب إلغاء الاشتراك

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أسباب الغاء اسم المشترك من التأمينات السعودية
- الوفاة إذا كانت طبيعية أو بسبب التعرض لإصابة عمل.
- إذا تم إنهاء عقد العمل من قبل الموظف وليس صاحب العمل، وذلك في حالة إنهاءه قبل المدة المذكورة فيه.
- في حالة فصل العامل من المنشأة وانتهاء عقد عمله.
- إذا أعلنت المنشأة التي يعمل فيها الموظف إفلاسها رسميًا.
- في حالة انتهاء عمل الموظف نتيجة توقف المنشأة عن العمل أو في حالة وفاة صاحب العمل.
- في حالة الاستغناء عن الموظف نتيجة إعادة هيكلة المنشأة من جديد.
كيفية إلغاء اسم المشترك من مؤسسة التأمينات
وقامت المؤسسة العامة للتأمينات gosi gov داخل المملكة العربية السعودية إجراء التعديلات على عدد من المواد مثل المادة الثانية التي تم إجراء التعديل عليها وفقًا لنظام التأمينات الجديد 1442 هـ، كما تم التعديل علي المادة العاشرة حيث تم إدراج تعديل عليها وفقًا لنظام التأمين الجديد، وغير ذلك تم إدراج التعديلات على المادة الثامنة والثلاثون، الخاصة بالتعويضات فرع المعاشات، أما بخصوص معلومات حول كيفية إلغاء اسم المستخدم فالخطوات اللازمة حتي يتم الإلغاء كما يلي:
- يتم الدخول على رابط موقع التأمينات الاجتماعية.
- الضغط ببدء التسجيل الدخول عبر إدخال اسم مستخدم وكلمة المرور.
- يتم بعد ذلك النقر على قائمة الخدمات الإلكترونية، ومنها تختار خدمة إدخال/ استبعاد مشترك.
- في الخطوة التالية يرجى أن نضغط على خدمة إلغاء مدة اشتراك/ استبعاد مشترك.
- في الصفحة التالية يتم تعبئة المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة لها، وذلك حيث يتم إدخال رقم الاشتراك، ومن ثم رقم المشترك أو رقم الهوية الوطنية له.
- واختيار النقر على أيقونة “بحث”.
- سيعرض لك الموقع في الصفحة التالية كافة البيانات عن المشترك المراد إلغاء اسمه من المؤسسة، وما عليك سوى إدخال تاريخ الاستبعاد وتحديد سبب الاستبعاد، ثم الإقرار بصحة البيانات التي أدخلتها، ثم اضغط على أيقونة “حفظ”.
- يتم عرض إشعار يفيد بأن عملية حفظ البيانات تمت بنجاح، ويمكن بعد ذلك طباعة معلومات المشترك الذي تم استبعاده.
- في الخطوة التالية يتم تأكيد الإجراء من خلال الاستعلام عن أسماء المشتركين في المنشأة، حيث يتم إدخال رقم هوية المشترك المراد استبعاده، وفي حالة عدم ظهور نتيجة للبحث فهذا يعني أنه تم استبعاد الموظف بالفعل.
- ملحوظة هامة: عند إلغاء اسم المشترك في التأمينات الاجتماعية وحذفه فهذا يعني حذفه أيضًا من مكتب العمل.
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