كيفية إلغاء اسم المشترك من التأمينات في السعودية وأسباب إلغاء الاشتراك

كيفية إلغاء اسم المشترك من التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من الخدمات المستحدثة التي تقدمها مؤسسة التأمينات في السعودية، حيث تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية gosi gov sa الجهة الرسمية التي بتقديم كافة التعويضات المادية التي يحصل عليها ذوي المعاشات من المتقاعدين من أبناء الشعب السعودي كما يمكن الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية وهي احد خدمات المؤسسة، إلى جانب المتضررين من حوادث وإصابات العمل ومن يعاني من حالات العجز التي تمنعه من مزاولة العمل، وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد، حيث يعتمد نظام اشتراك التأمين الاجتماعي من خلال تخصيص مبلغ 10% من الراتب الشهري الذي يسدده الموظف، إلى جانب 10% من قيمة الأجر يسددها أصحاب الأعمال، كما اعلنت المؤسسة عن سبب استبعاد أو إلغاء الاشتراك وهذا ما سوف نقوم بشرحة في السطور التالية.

أسباب الغاء اسم المشترك من التأمينات السعودية

كما وضحت مؤسسة التأمينات في المملكة كيفية إكمال بيانات التأمينات الاجتماعية لموظف غير سعودي، كما يمكن للمواطن الحصول على أحد الخدمات المقدمة للمتقاعدين أو الموظفين السعوديين في المؤسسات والهيئات الحكومية أو القطاع الخاص هناك عدد من الحالات التي تستوجب استبعاد المشترك في التأمينات الاجتماعية، وتشتمل ما يلي:

الوفاة إذا كانت طبيعية أو بسبب التعرض لإصابة عمل.

إذا تم إنهاء عقد العمل من قبل الموظف وليس صاحب العمل، وذلك في حالة إنهاءه قبل المدة المذكورة فيه.

في حالة فصل العامل من المنشأة وانتهاء عقد عمله.

إذا أعلنت المنشأة التي يعمل فيها الموظف إفلاسها رسميًا.

في حالة انتهاء عمل الموظف نتيجة توقف المنشأة عن العمل أو في حالة وفاة صاحب العمل.

في حالة الاستغناء عن الموظف نتيجة إعادة هيكلة المنشأة من جديد.