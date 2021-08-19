تمويلك بالتقسيط علي دفعات ميسرة بدون تحويل الراتب وبموافقة سريعة وفورية

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تمويلك بالتقسيط علي دفعات ميسرة بدون تحويل الراتب ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء ، والراغبين في الحصول على تمويل بالتقسيط الميسر ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لهم ، بالإضافة إلى أن الكثير من المواطنين بالمملكة يسعون للحصول على سيولة نقدية بشروط سهلة وغير معقدة ، وقد جاءت منصة سلفة الإلكترونية كأول منصة إلكترونية سعودية ، مصرحة من البنك المركزي السعودي ، لتوفير منتجات تمويلية شخصية ، والتي من شأنها تلبية الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
تمويلك بالتقسيط على دفعات ميسرة بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية
تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي فورى ونقدي بالتقسيط الميسر ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، كما توفر منصة سلفة هذا المنتج بأقل هامش ربح وبشروط ميسرة وغير معقدة ، كما يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط مجدولة تتناسب مع الدخل الشهري له ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد ، عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لديها بالمملكة العربية السعودية.
- تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
- تقدم منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال سعودي.
- موافقة سريعة وفورية من سلفة علي طلب الحصول على المنتج.
- تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل.
- لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل الراتب الشهري له ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب التقديم على طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة ، وبدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب منصة سلفة الإلكترونية.
- إجراءات سريعة وفورية لاستكمال الطلب.
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