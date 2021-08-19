تمويلك بالتقسيط علي دفعات ميسرة بدون تحويل الراتب وبموافقة سريعة وفورية

تمويلك بالتقسيط علي دفعات ميسرة بدون تحويل الراتب ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء ، والراغبين في الحصول على تمويل بالتقسيط الميسر ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لهم ، بالإضافة إلى أن الكثير من المواطنين بالمملكة يسعون للحصول على سيولة نقدية بشروط سهلة وغير معقدة ، وقد جاءت منصة سلفة الإلكترونية كأول منصة إلكترونية سعودية ، مصرحة من البنك المركزي السعودي ، لتوفير منتجات تمويلية شخصية ، والتي من شأنها تلبية الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تمويلك بالتقسيط على دفعات ميسرة بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي فورى ونقدي بالتقسيط الميسر ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، كما توفر منصة سلفة هذا المنتج بأقل هامش ربح وبشروط ميسرة وغير معقدة ، كما يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط مجدولة تتناسب مع الدخل الشهري له ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد ، عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لديها بالمملكة العربية السعودية.