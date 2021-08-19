كيفية التقديم على الدعم السكني والحصول على وحدة سكنية مدعومة بنسبة 100 % وخطوات التقديم في الدعم

كيفية التقديم على الدعم السكني والحصول على وحدة سكنية، يعتبر الدعم السكني الذي تقدمه وزارة الإسكان والتمويل العقاري داخل المملكة العربية السعودية من أهم البرامج المقدمة التي تساعد الشباب في إيجاد المسكن المناسب عبر الحصول على تمويل عقاري ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على الدعم من خلال الدولة ويمكن للمواطن التقديم من خلال الشبكة العنكبوتية وتقديم جميع المستندات المطلوبة وعليه سوف يقرر البرنامج قبول الفرد أو رفضة ويمكن الاطلاع على الشروط وطريقة التقديم من خلال متابعة المقال للنهاية.

التقديم على الدعم السكني والحصول على وحدة سكنية

صرحت وزراه الإسكان بالمملكة العربية السعودية بانها هناك شروط معينة للحصول على الدعم السكني وهذه الشروط هي :-

شروط التقديم على الدعم السكني بالمملكة العربية السعودية

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم حتي يستطيع الحصول على الدعم السكني

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

السن القانوني للحصول على الدعم 25 عاماً فأكثر.

يجب التأكد من عدم الحصول على دعم سابق فالدعم يقدم مرة واحدة.

يجب أن يكون عائل للأسرة.

أن تكون السيارة لديها عدد من السيارات لا يتخطى الثلاث مع الاقتناء الشخصي.

أن يكون لا يملك المال للحصول على سكن.

طريقة التقديم على الدعم السكني

تتوفر بعض الخطوات التي يمكن من خلالها الدخول والتقديم على الدعم وتلك الخطوات هي:-

الدخول على الموقع الرسمي للدعم السكني على الأنترنت.

إضافة البيانات الشخصية مثل رقم الهوية مع تدوين تاريخ الميلاد.

يليها إضافة البريد الإلكتروني والرقم السرى.

النقر على تحقق.

تدوين رقم الهاتف وإضافة الرمز المرسل.

اختيار الدعم السكني.

الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على الأسئلة وتدوين الاجابات المتعلقة بها بصورة صحيحة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للدعم

على المتقدم إرفاق العديد من الأوراق التي تتعلق به عند التقدم بطلب دعم منها ما يخص القيد العائلي أو مفردات الرواتب الخاصة به ويمكن طرح الأوراق في النقاط القادمة:-