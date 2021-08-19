نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل العقاري الراجحي للبناء الذاتي أو المدعوم تقديم طلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل العقاري الراجحي من أكثر أنواع التمويل التي يتم البحث عنها داخل المملكة العربية السعودية حيث يعد الراجحي أفضل بنك للتمويل العقاري من خلال تقديمه للعديد من البرامج التمويلية التي تناسب جميع الأفراد، فيمكن الحصول على التمويل العقاري الراجحي البناء الذاتي والاستفادة من تمويل الراجحي الجديد كما يوفر البنك تامين العقار الراجحي للعملاء، ويمكن معرقة شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي من خلال التواصل مع البنك أيضًا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التمويل العقاري الراجحي.

التمويل العقاري الراجحي

أتاح البنك من خلال التمويل العقاري الراجحي بعض الحلول التمويلية منها المدعون من خلال برامج الأسكان الحكومي ومنها المقدم من البنك لشراء منزل أو أراضي كما أتاح البنك إمكانية التمويل بضمان العقار.

شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي

وضع المصرف بعض الشروط الهامة للموافقة على تمويل الإسكان الحكومي المدعوم وهي:

أن يكون العميل من السعوديين.

أن يكون العميل قد حصل على موافقة صندوق التنمية العقارية.

يجب أن يكون العميل ضمن العملاء القائمين بتحويل رواتبهم إلى مصرف الراجحي.

يتم التمويل بآجل أقصاه 30 عامًا.

لا يتم تسجيل العقار باسم العميل ألا بعد أن يتم الانتهاء من سداد كافة المستحقات للبنك.

التمويل العقاري الراجحي البناء الذاتي

من خلال هذا المنتج يتاح للعملاء إمكانية بناء منازلهم بمساعدة البنك عن طريق الحصول على دفعات نقدية وفق كل مرحلة من مراحل البناء التي يصل إليها العميل، ومن مميزات هذا المنتج:

يمكن الحصول عليه لجميع العملاء من السعوديين داخل البنك سواء أكانوا من المدعومين أو غير المدعومين.

يحصل العميل على فترة سداد كبيرة تصل إلى 35 سنة، وفي حالة كانوا من مستفيدي صندوق التنمية أو وزارة الإسكان فإن التمويل يكون خلال فترة 20 سنة.

يحصل العميل على دفعة أولي 35% من إجمالي قيمة القرض المتفق عليه.

شروط التمويل العقاري الراجحي البناء الذاتي

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل من السعوديين.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل من العاملين ومازال على رأس العمل.

لا يتم منح العميل التمويل في حالة كان راتبه أقل من 3500 ريال سعودي.

حاسبة القرض العقاري الراجحي

يمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة القرض المتوقع الحصول عليه من بنك الراجحي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك ومن ثم اختيار كلمة الحاسبة من صفحة نوع التمويل المراد الحصول عليه، ويقوم العميل بكتابة بعض المعلومات المطلوبة لتظهر له قيمة التمويل المتوقع وفقًا للمدخلات التي قام بإدخالها.