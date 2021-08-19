تسجيل الطلاب اليمنيين زيارة للملكة 1443

يبحث الآلاف من الأشخاص عن طريقة تسجيل الطلاب اليمنيين زيارة 1443، حيث يوجد يوجد عدد كبير من الطلاب اليمنيين الذين يتم رفضهم وفقا لقوانين بعض المدارس، ويوجد عدد آخر من المدارس التي تسمح بتسجيل الطلاب اليمنيين والطلاب من الدول الأخري، ويتم ذلك وفقا لنظام الزيارة التي تقدمها هذه المدارس، ومن أهم هذه المدارس مدرسة جدة التربوية، واليوم سوف نتحدث معكم عن هذا المقال عن طريقة تسجيل الطلاب اليمنيين في زيارة 1443.

تسجيل الطلاب اليمنيين زيارة 1443

قامت وزارة التعليم السعودية بتوفير خدمة إلكترونية هامة، وهي عبارة عن استمارة موحدة يتم من خلالها قبول الطلاب والطالبات القادمين من اليمن إلى المملكة العربية السعودية بهوية زائر، وأيضاً القادمين بتأشيرة زيارة في المدارس الأجنبية والأهلية، ليتمكنوا من التسجيل في المدارس من بداية الفصل الدراسي الأول، حيث تحافظ المملكة على حقوق جميع الطلاب في التعليم، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها جميع الطلاب بسبب الحروب في اليمن، حيث تهدف المملكة إلى تطوير التعليم وحصول الطلاب اليمنيين على تنمية المهارات والقدرات والإبداع، لذلك قامت المملكة بتعديل أوضاع الطلاب اليمنيين، حيث يمكنهم الآن التقديم لمدرسة خاصة أو حكومية بدون شروط معقدة.

طريقة تسجيل الطلاب اليمنيين زيارة 1443

الآن يمكن لجميع الطلاب والطالبات اليمنيين الموجودين حاليا في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالتقديم للالتحاق بالمدارس المختلفة، وذلك من خلال استمارة القبول الموحد، والتي قامت وزارة التعليم بتوفيرها إلكترونيا، ويمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:

يحب الدخول إلى البوابة الخاصة باستمارة القبول الموحد.

كتابة رقم التأشيرة، أو كتابة رقم الإقامة.

الآن يجب كتابة كود الصورة.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

بعد ذلك يجب كتابة البيانات المطلوبة في الاستمارة.

والآن يتم كتابة رمز التحقق، والنقر على إرسال البيانات إلى نظام نور.

وأخيراً يتم إرفاق المستندات المطلوبة من الوزارة، والضغط على إرسال.

الأوراق المطلوبة لتسجيل الطلاب اليمنيين

من الأوراق المطلوبة لتسجيل الطلاب اليمنيين في مدارس جدة التربوية ولديهم شهادة زيارة ما يلي:-