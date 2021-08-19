أسرع تمويل لدى سلفة الإلكتروني دون تحويل الراتب بجدولة مريحة

أسرع تمويل بمبلغ 5 ألاف ريال سعودي لدى منصة سلفة الإلكتروني الذي يعتبر أفضل تمويل شخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ويحتاج التمويل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يجب أن لا يقل عن ثمانية عشر عام ويصل إلى ستون عام تقريباً عبر موقع منصة سلفة في السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً ويقدم برنامج سلفة أسرع تمويل بدون تحويل الراتب لأنه يعتمد على جدولة مريحة لكافة العملاء السعوديين على حسب موعد نزول الراتب الشهري للعميل لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية ويتم ذلك تحت ضوابط وشروط معلنة بالمنصة داخل أراضي المملكة الآن كما يمتاز تمويل منصة سلفة بهامش ربح منحفض عن باقي الشركات التمويلية في المملكة.

الشروط التي يقدمها برنامج تمويل منصة سلفة في السعودية

منصة سلفة السعودي مصرح من البنك المركزي السعودي ويعتمد التمويل على الأونلاين بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع منصة سلفة داخل أراضي السعودية ويمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة وجدولة مريحة وطويلة الأجل على حسب توقيت نزول الراتب الشهري ولكن لن يتحقق ذلك إلا بعد توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة لدى برنامج منصة سلفة في السعودية كما يلي بكل التفاصيل الجديدة:

يحتاج رابط تمويل منصة سلفة السعودي توفير دخل ثابت شهري على الأقل أربعة ألف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل في دقائق معدودة.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسة آلاف ريال سعودي فقط لا غير لدى منصة سلفة السعودي.

العمر المتاح عند التقديم على تمويل منصة سلفة يبدأ من ثمانية عشر سنة ويصل الحد الأقصى للعمر عند التقديم ستون سنة تقريباً.

مميزات برنامج تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة