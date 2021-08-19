نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي شروط استخراج بطاقة صراف الراجحي 1443 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماهي شروط استخراج بطاقة صراف الراجحي 1443 ؛ التعريف بشروط استخراج بطاقة بنك الراجحي للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السُّعُودية هو ما اصبح يشغل مجموعة كبيرة من المواطنين في الوقت الحالي، حيث من المعروف دائماً أن بنك الراجحي يقوم بتقديم خِدْمَات إلكترونية كثيرة مهمه ومفيده للمواطنين وتعتبر هذه الخِدْمَات مميزه عن باقي البنوك الاستثمارية بالمملكة العربية السُّعُودية؛ فقط بمساعدة عملاءه وقد وضع عدد من الشروط والخطوات لكي يتمكنوا من فتح حساب جاري ادخاري أو يقومون باستثمار أموالهم لكي يحصلوا علي فوائد مناسبة للمبالغ التي قاموا بادخارها ونقدم لكم الآن عبر موقع ثقفني كل ما يخص كيفية فتح حساب والحصول على بطاقة من بنك الراجحي.

ماهي شروط استخراج بطاقة صراف الراجحي

قام بنك الراجحي بوضع العديد من الشروط التي وجب توافرها في من يريد أن يقوم باستخراج بطاقة من البنك؛ وسوف نقدم لكم الشروط والأحكام التي وضعها البنك لكل من يريد فتح حساب واستخراج بطاقة مَصْرِف الراجحي؛ لكي يتعرف عليها المواطن بشكل أكبر وتتمثل هذه الشروط المطلوبة في السطور التالية:

يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية ومقيم بها إقامة دائمة.

يكون يمتلك حساب في أبشر لكي يتمكن من فتح حساب.

يقوم بإدخال العنوان البريدي الخاص به.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به.

لا يقل عمر المتقدم بالطلب عن ثمانية عشر (18) عاماً.

يجب إتمام عملية ملء الاستمارة بشكل صحيح والتأكد من كافة البيانات.

يقوم المواطن باختيار أيقونة موافق على جميع الشروط والضغط عليها.

أنواع البطاقات في مصرف الراجحي

يقوم بنك الراجحي بتوفير عدد كبير من البطاقات المصرفية للمواطنين السعوديين ويوجد أنواع كثيرة من هذه البطاقات؛ ولكن تختلف هذه البطاقات في عدة أمور مثل شروط استخراجها والحصول عليها؛ وتتمثل أنواع البطاقات في التالي:

بطاقة الفرسان

بطاقة الحسم الشهري

بطاقة منخفضة الرصيد التي تعرف باسم (تسوق) ويجب فتح حساب في مَصْرِف الراجحي لها.

بطاقة إنسان

كيفية استخراج بطاقة صراف الراجحي

لقد قام بنك الراجحي بوضع عدداً من الخطوات المهمة التي يجب أن يتبعها كل مواطن يريد الحصول على بطاقة صراف الراجحي؛ وسوف نقدم لعملاء بنك الراجحي الآن الطريقة والخطوات التي يمكن عن طريقها الحصول على بطاقة بنك الراجحي جديده؛ وتتمثل هذه الخطوات المهمة التي يجب إتباعها في السطور التالية:

اختيار أيقونة فتح تيوب البطاقات الائتمانية وبطاقات مدي.

الضغط على أيقونة البطاقات الائتمانية.

اختيار أيقونة تقديم طلب الحصول على بطاقة صراف الراجحي والضغط عليها.

القيام بملء البيانات المطلوبة الخاصة ب صاحب الطلب والضغط عليها.

الضغط على تأكيد صحة البيانات.

الضغط على أيقونة إرسال.

كما يوجد من يتساءل عن كيفية استخراج بطاقة صراف الراجحي بدل فاقد من خلال جهاز الخدمة الذاتية الخاص بمصرف الراجحي؛ حيث يمكن لأي مواطن القيام باستخراج بطاقة صراف بنك الراجحي بدل فاقد من خلال الخدمة الذاتية الخاص بمصرف الراجحي بإتباع الخطوات التي حددها البنك للتسهيل على المواطنين استخراجها ومن هذه الخطوات المهمة التي يجب إتباعها ما يلي:

يقوم المواطن بالذهاب إلى أقرب فرع له من فروع بنك الراجحي.

الضغط على أيقونة اختيار طباعة صراف الراجحي مدي.

اختيار أيقونة طباعه (بطاقة مدي) وإدخال رقم الحساب الخاص به.

الضغط على أيقونة تأكيد.

إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به.

إدخال رَقَم الجوال الخاص به

سيصل العميل رمز تأكيد على رَقَم الجوال الذي قام بتسجيله.

يقوم بإدخال رَقَم التأكيد الذي وصله على جواله.

الضغط على أيقونة تأكيد بصمه.

يقوم المواطن بالانتظار حتى يقوم الجهاز بإصدار البطاقة الجديدة يريدها.

وبذلك نكون قدمنا لكم تفاصيل كل ما يخص شروط استخراج بطاقة بنك الراجحي لكل من يريد الحصول عليها والحصول على بطاقة صراف الراجحي بدل فاقد بكل سهولة ووضوح من خلال موقع ثقفني.