حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي عبر منصة مكاني لحجز التذاكر ومنصة تذاكر السعودية

حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي من خلال منصة مكاني لحجز التذاكر والشروط المطلوبة للدخول إلى الملاعب وخطوات شراء تذاكر المباريات في المملكة وتفاصيل حضور الجماهير لمباريات الدوري السعودي وذلك بعد قرار عودة الجماهير للملاعب مع انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وسعى الجماهير لدعم فرقهم خصوصاً بعد سوق انتقالات اللاعبين في الدوري السعودي والذي شهد انتدابات قوية من لاعبين على أعلي مستوى من الدوريات الأوربية وصفوة اللاعبين من الملاعب العربية مما يشكل حافز كبير للجماهير لمعرفة طريقة شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي وشروط حضور المباريات في السعودية.

منصة مكاني لحجز تذاكر مباريات الدوري السعودي

منصة مكاني لحجز التذاكر لكافة المناسبات الرياضية والترفيهية والثقافية والتي تتبع للبريد السعودي ولكن اكتسبت المنصة شعبيتها في الآونة الأخيرة وذاع صيتها مع بداية انطلاق الدوري السعودي وعودة الجماهير للملاعب بعد فترة غياب كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا في كافة دول العالم ولكن مع بدء تلقى اللقاح وحصول أغلبية المواطنين في المملكة على اللقاح قررت الحومة عودة الجماهير للملاعب وفقط شروط وعن طريق حجز التذاكر للمباريات من منصة مكاني.

خطوات التسجيل في منصة مكاني لحجز التذاكر

الدخول إلى رابط موقع منصة مكاني لحجز التذاكر.

ثم الضغط على خيار ” تسجيل جديد”.

وبعد ذلك يفتح تبويب جديد لكتابة بيانات التسجيل مثل : الاسم بالكامل. ثم كتابة البريد الإلكتروني وإعادة كتابته للتأكيد. وبعد ذلك يتم إدخال رقم الجوال. ثم تحديد الجنس سواء ذكر أو انثي. وكتابة تاريخ الميلاد.

وبعد ذلك الاطلاع وقراءة الشروط والموافقة على التعهد بصحة البيانات.

وأخيراً النقر على خيار ” تسجيل” للانتهاء خطوات التسجيل في منصة مكاني.

كيفية شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي

طرق شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي كثيرة حيث تتم خطوات شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي إلكترونياً عن طريق الخطوات التالية:

شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي عن طريق الدخول المنصة الإلكترونية الشاملة لجميع المباريات.

وكذلك يمكن شراء تذاكر المباريات من خلال منصات تذاكر الأندية.

وهناك طريقة اخري عن طريق طباعة التذاكر وبيعها للجماهير داخل الأندية وذلك وفق تطبيق شروط التباعد الاجتماعي وبروتوكول الصحة في المملكة.

شراء تذاكر مباريات الدوري عبر منصة تذاكر السعودية