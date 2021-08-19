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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل جديد منصة مدرستي 1443؛ تُعد منصة مدرستي من الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وخاصة مع قرب موعد العام الدراسي الجديد، حيث أتيحت المنصة التسجيل عبر الانترنت بكل سهولة عن طريق بعض الخطوات البسيطة، كما أنها تساعد الطلاب في تخطي أي عقبات تواجههم أثناء العام الدراسي.

خطوات التسجيل جديد منصة مدرستي 1443

يمكن أن يقوم الطلاب الجدد بالتسجيل في المنصة عند اقتراب العام الدراسي الجديد 1443 وذلك من خلال الرابط الرسمي لمنصة مدرستي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الرابط الرسمي لمنصة مدرستي. النقر على تسجيل جديد. تدوين رقم الإقامة أو رقم الهوية في موضعها. كتابة رقم الجوال ثم رمز التحقق المرئي. ثم النقر على التالي إدخال البيانات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد والاسم وغيرها. التأكد من البيانات المكتوبة ثم النقر على تأكيد الحساب.

طريقة التسجيل في مَنصة مَدرستي بحساب نور

يمكن أن يقوم ولي الأمر التسجيل على المنصة عن طريق حسابه الشخصي بنظام نور وذلك عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى منصة مدرستي. الضغط على دخول حساب نور. تسجيل الاسم وكلمة المرور. الضغط على تسجيل الدخول. ستظهر الصفحة الخاصة بالبيانات يمكن لولي الأمر متابعة أبنائه من خلالها.

كيفية التسجيل في مَنصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

يمكن أيضاً التسجيل في مَنصة مدرستي عن طريق تطبيق توكلنا من خلال الخطوات التالية:

أولاً يتم تحميل التطبيق على الهاتف. النقر على تسجيل جديد. كتابة رقم الإقامة أو رقم السجل المدني. كتابة تاريخ الميلاد بالتاريخ الهجري. النقر على التالي. سيتم إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول تحتوي على رمز التحقق قم بتدوينه. عمل كلمة مرور جديدة ثم النقر على التالي. ثم قم بالإجابة على الأسئلة الموضوعة مع تحديد مكان الإقامة على الخريطة. قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة وإنشاء حساب بمنصة مدرستي.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال خطوات التسجيل جديد منصة مدرستي 1443, طريقة التسجيل في مَنصة مدرستي بحساب نور, كيفية التسجيل في مَنصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا.