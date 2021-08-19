شروط قروض منصة سلفة 1443 بدون تحويل الراتب أو كفيل

قروض منصة سلفة من أسرع التمويلات الشخصية التي تقدم في المملكة العربية السعودية و يستطيع أي مواطن سعودي أن يحصل على التمويل في أقل من 15 دقيقة، والتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب على مقر منصة سلفة، أو يحتاج إلى كفيل، وتستخدم المنصة أحدث التقنيات الحديثة لتسهيل عملية الحصول على التمويل الشخصي و يستطيع أي مواطن سعودي أن يحصل على تمويل منصة سلفة من أي مكان في المملكة العربية السعودية، سواء كان موجود في المنزل أو في المكتب أو في المدينة أو في القرية، كما يستطيع أن يستخدم القرض في أي غرض من الأغراض، مثل قضاء الإجازة أو في تصليح السيارة أو في ترميم المنزل، والمنصة تتميز بمصداقية عالية، لأنها مصرح لها بالعمل من البنك المركزي السعودي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، علي شروط تمويل منصة سلفة الشخصي.

مزايا قروض منصة سلفة الإلكترونية

هناك العديد من المزايا التي تتوفر في التمويل الشخصي من المنصة وهى كما يلي:-

فترات تسديد أقساط التمويل الشخصي سهلة ومجدولة.

قرض سلفة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هامش ربح المنصة تنافسي.

يتم إيداع قيمة التمويل في الحساب البنكي للعميل فوراً إذا توفرت الشروط اللازمة.

شروط التمويل الشخصي

يجب أن تتوفر شروط قروض منصة سلفة للحصول على التمويل الشخصي وهى كما يأتي:-

أن يكون العميل الذي يريد الحصول على التمويل سعودي الجنسية. لا يزيد سن الشخص المتقدم للحصول على تمويل منصة سلفة عن 60 عاماً، ولا يقل عن 18 عاماً. التمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب على مقر سلفة أو وجود كفيل. أن يكون العميل موجود على رأس العمل، ولا تقل فترة شغل الوظيفة عن ثلاثة أشهر لموظفي القطاع الحكومي، ولا تقل عن ستة أشهر لموظفي القطاع الخاص. لا يقل الحد الأدنى للراتب عن 4000 ريال سعودي.

خطوات التسجيل في منصة سلفة

يجب إتباع الخطوات الصحيحة عند التسجيل للحصول على قروض منصة سلفة وهي كما يلي:-

الدخول على صفحة تسجيل مستخدم جديد في منصة سلفة .

في . إدخال رقم الهوية الوطنية.

تسجيل رقم الجوال.

إدخال البريد الإلكتروني.

إدخال كلمة المرور والتي لا تقل عن ٦ خانات، وتحتوي علي أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام إنجليزية.

الضغط على المربع الصغير والخاص بإقرار المعلومات المدخلة.

الضغط على المربع الصغير الخاص بقبول الشروط والأحكام.

وبهذا تكون قد قمت بعمل حساب ويمكنك الحصول على تمويل منصة سلفة من خلال الدخول على صفحة طلب التمويل، وذلك بعد توفر كل الشروط اللازمة للحصول على التمويل الشخصي السريع الطارئ.