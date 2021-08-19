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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافة مولود جديد في حساب المواطن وشروط تسجيل المرأة مستقلة في حساب المواطن في المقال التالي
إضافة المولود الجديد في حساب المواطن وشروط تسجيل المرأة كمستفيد رئيسي في حساب المواطن أكثر الأسئلة شيوعاً وتحظى بأهمية كبيرة لدى المواطن السعودي حيث يبحث الكثير عن إضافة مواليدهم الجديدة في حساب المواطن أو إضافة وتسجيل النساء في حساب المواطن وحالات تسجيل المرأة وفق شروط حساب المواطن الجديدة والتي تم إضافة الكثير من التعديلات على قوانين الحصول على حساب المواطن 1443.
كيفية أضافه مولود جديد في حساب المواطن 1443
أكد برنامج حساب المواطن على حسابة الرسمي على تويتر في رده على استفسار احد المواطنين بخصوص اضافة مولود جديد لحساب المواطن وأكد الموقع أن خطوات أضافه المواليد الجديدة في البرنامج الرسمي متاحة ويمكن إضافة المواليد الجديدة بطريقة إضافة التابعين عن طريق رابط موقع حساب المواطن الإلكتروني وأوضح البرنامج أن في حالة اضافه المواليد الجدد يتم زيادة قيمة الدخل الشهرى في حساب المواطن ليتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
طريقة إضافة المولود الجديد في حساب المواطن وإضافة التابعين فى حساب المواطن 1443
- تسجيل الدخول إلى حساب المواطن الشخصي على رابط موقع حساب المواطن.
- ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق المرئي الموجودة بالصورة.
- وبعد ذلك الضغط على خيار ” أضافه تابعين” والمولود في القائمة الجانبية المنبثقة.
- ثم يتم إدخال اسم التابع وتاريخ ميلاده.
- ويجب تحديد صلة القرابة مع المواطن والتي تكون ” الابن”.
- وبعد ذلك يتم إدخال رقم هوية التابع.
- وبعد ذلك يتم إرفاق الأوراق المطلوبة للتحقق من التابع.
- وأخيراً النقر على خيار ” إضافة ” للانتهاء من إضافة المولود الجديد في حساب المواطن 1443.
شروط تسجيل المرأة كمستقلة في حساب المواطن
هناك عدد من الشروط التي يجب معرفتها في حالة رغبة المرأة تسجيل نفسها في حساب المواطن وأوضح حساب المواطن في رد على استفسار على صفحته على تويتر عن شروط تسجيل النساء كمستفيد رئيسي فى حساب المواطن وأكد أن هناك عدد من حالات تسجيل النساء كمستقلين في حساب المواطن وهى:
- المرأة المهجورة تسجيل كمستقلة في حساب المواطن.
- وكذلك المرأة المتزوجة من غير مواطن سعودي.
- وأيضاً المرأة التي تعول سجين.
- ثم المرأة التي تعول فاقد الأهلية.
- وأيضاً المرأة التي زوجها غائب يتم تسجيلها كمستفيد رئيسي في حساب المواطن.
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