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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي و طريقة تفعيل حساب الراجحي في خدمة ابشر للمواطنين والمقيمين في المملكة في المقال التالي
طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي و طريقة توثيق وتفعيل حساب الراجحي بخدمة ابشر للمواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشرط ألا يكون قد سبق التسجيل من قبل للمتقدم في بنك الراجحي ويكون مسجل في خدمة أبشر للخدمة وحافظ للرقم السري للخدمة ومسجل في العنوان الوطني،من أكثر الموضوعات بحثا بعدما أطلق مصرف الراجحي خاصية فتح الحساب أون لاين عبر تطبيق الراجحي في الموبايل أو الموقع الإلكتروني في أي وقت ومكان، دون عناء و الذهاب لأي فرع من فروع البنك و حريه اختيار الفرع القريب من العميل لفتح حساب عبر مصرف الراجحي ،يمكنك من الحصول على مزايا مقدمة من المصرف والاستفادة من كافة الخدمات بخدمه المباشر للأفراد بالإضافة إلى الاستثناءات التي يقدمها المصرف للعملاء لمن ليس لديهم القدرة على سداد القرض بسبب ظروف طارئة معوقة لذلك سوف نستعرض مع حضراتكم طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي وتفعيله في خدمة أبشر.
طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي
مصرف الراجحي يعد قامة كبيرة من البنوك السعودية التي تطرح العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين والمقيمين كما أتاح إمكانية فتح حساب بمصرف الراجحي عبر شبكة الأنترنت لتوفير الراحة على عملائه من هنا يمكن فتح حساب عن طريق اتباع الخطوات الأتية:
- ندخل على موقع جوجل ونكتب فتح حساب لمصرفي الراجحي لإنشاء حساب.
- وندخل على أول رابط يظهر ونقبل على الشروط والقوانين و الضوابط والموافقة عليها.
- ثم الانتقال إلي الصفحة التالية و تحديد نوع الجنسية.
- كتابة وتسجيل جميع البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- وبعد نختار اللقب سيد أو سيدة أو أنسة أو غير ذلك.
- قم باختيار الحد الأقصى للمبلغ للتعامل به لعملية واحدة في الشهر.
إدخال البريد الإلكتروني.
- تسجيل الأيميل الخاص بالمتقدم بطريقة صحيحة.
- قم بكتابة رمز التحقيق الذي يتكون من عدة أرقام بطريقة صحيحة في المربع الموجود في الأسفل.
- قم بالضغط فوق التالي.
- تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالوظيفة المسمى الوظيفي جهة العمل العنوان.
- إدخال رقم الهاتف بشكل صحيح من خلاله سوف يتم يرسل رمز التحقيق إلي هذا الرقم.
- كتابة بيانات تشمل قيمة الدخل المالي.
- يقوم المتقدم باختيار الفرع القريب الذي أريد التعامل معه٠
- تسجيل بيانات لأسرة العميل وأرقام هواتفهم وعنوان أي مكان تعيش فيه بالخارج أو أي جنسيات اخرى لديك.
- التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها من قبل العميل ثم تسليم الطلب بطريقة إلكترونيا.
- سوف ترسل إليك رسالة نصية تقر بأن الطلب قد تم بنجاح وسوف يقدم لك رقم حساب خاص بك.
- في النهاية يجب على العميل زيارة الفرع الذي يختاره خلال ثلاثين يوما للتوقيع ويتم فتح حساب.
طريقة تفعيل الحساب عبر أبشر عن طريق مصرف الراجحي
لتفعيل الحساب الخاص بك في ابشر للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية عبر مصرف الراجحي للعملاء يجب اتباع النقاط الأتية:
- الضغط على خيار الخدمات نختار من القائمة للتسجيل في ابشر.
- يظهر لك رسالة تشرح لك الشروط والأحكام اقرآها ثم قم بالضغط على أيقونة القبول.
- سوف يوضح أمامك كل البيانات والمعلومات التي تتبع العميل.
- بعد قراءة البيانات ومراجعتها والتأكد من صحتها قم بالضغط على خيار استمرار.
- سوف ترسل لك رسالة تفيد بنجاح عملية التفعيل و تحتوي علي أنه تم تفعيل الحساب البنكي الخاص بك.
- وسوف ترسل رسالة اخرى بنفس المحتوى السابق على الهاتف الجوال.
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