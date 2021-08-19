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عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع جامعة الملك سعود ، برنامج التمويل التعليمي من بنك الرياض ، ويطرح البك هذا المنتج التمويلي في صورة أقساط مالية للرسوم الدراسية الخاصة بطلبة وطالبات مرحلة الدراسات العليا بالجامعة ، ويطرح البنك هذا المنتج التمويلي بدون أي رسوم إدارية أو فائدة علي المبالغ المالية المطلوبة ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لحضراتكم أهم ما يميز هذا المنتج التمويلي من بنك الرياض وطريقة تقديم طلب التمويل ، وأهم شروط وضوابط الحصول علي المنتج التمويلي ، ويمكن للراغبين في الانضمام إلي عائلة عملاء بنك الرياض التعرف علي شروط ومزايا فتح حساب جاري من بنك الرياض في دقيقتين.

برنامج التمويل التعليمي من بنك الرياض

لطالما كان بنك الرياض أحد المؤسسات المالية الوطنية الداعمة للتعليم بالمملكة العربية السعودية ، من خلال منظومة التمويل والتقسيط والمنتجات التي يقدمها بالتعاون مع الجهات الحكومية والتعليمية المختلفة ومجموعة العروض التسهيلية لدفع أقساط المدارس والجامعات ، ويأتي منتج تمويل التعليم بالتعاون مع جامعة الملك سعود ليتوج جهود البنك الرامية لمساعدة أبناء المملكة من الطلبة والطالبات في مرحلة الدراسات العليا علي تحمل نفقات الدراسة بدون عبئ الدفع الفوري لكامل مبالغ التعليم ، بل في صورة أقساط ميسرة ، دون الحاجة لأي مصاريف إدارية ومع خلو الأقساط من أي هامش فائدة ، ويمكن للطلاب التعرف علي طريقة فتح حساب جاري للطالب لدي بنك الرياض والشروط والمميزات ، ويقدم بنك الرياض التمويل التعليمي للمواطنين والمواطنات بمزايا تنافسية ، وهو أحد صيغ التمويل المتاحة للسعوديين والمقيمين ، ويعد أنماط التمويل المعتمدة من قبل الهيئة الدراسية من الجهة التعليمية.

الاشتراطات والضوابط للتمويل التعليمي

يضع بنك الرياض بعض الضوابط اللازمة للحصول علي قرض التمويل التعليمي بالتعاون مع جامعة الملك سعود كالآتي :

ينطبق نفس شروط العملاء المؤهلين للحصول علي تمويل شخصي.

التمويل متاح للسعودين فوق سن الـ 18 عام وغير السعوديين فوق سن الـ 22 عام.

يجب أن يكون راتب العميل المحول علي البنك 5 آلاف ريال فأكثر صافية دون استقطاعات.

يشترط تحويل راتب العمل علي بنك الرياض بإستخدام نظام سريع.

تقديم ما يثبت عمل العميل لدي احدي الشركات المعتمدة للتمويل من بنك الرياض.

ويمكن لغير العملاء فتح حساب لدي بنك الرياض والاطلاع علي برامج التمويل الشخصي للحصول علي التمويل الشخصي المناسب ، ولمزيد من المعلومات عن برنامج التمويل التعليمي بالتعاون مع جامعة الملك سعود ، يمكن التواصل مع خدمة عملاء البنك عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك الرياض صفحة التمويل التعليمي.

مزايا التمويل التعليمي من بنك الرياض بالتعاون مع جامعة الملك سعود

يقدم بنك الرياض برنامج التمويل التعليمي التمويل الشخصي المناسب لك برامج راتب التمويل التعليمي التمويل الشخصي بالمميزات التالية :

منتج تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أقساط التمويل صافية بدون هامش ربحي.

لا يحتاج التمويل لأي رسوم إدارية.

قيمة مالية تتراوح من 5 آلاف وحتي 200 ألف ريال سعودي.

إمكانية السداد علي فترات مرنة من 6 إلي 36 شهر.

لا يطالب الورثة بأي مبالغ مستحقة في حال وفاة العميل لا قدر الله.

طريقة طلب التمويل التعليمي

يمكنك الحصول علي راتب التمويل التعليمي التمويل الشخصي المناسب لك برامج التمويل الشخصي بإتباع الخطوات التالية :

علي الطالب اختيار برنامج تعليمي ملائم من مقر الجامعة.

الحصول علي نموذج طلب تمويل معتمد من الجامعة.

تقديم النموذج بأحد فروع بنك الرياض والحصول علي الموافقة.

ثم يقوم بإنهاء كافة الإجراءات ، وذلك بعد التأكد من أحقية العميل في التمويل.

الحصول علي توقيع البنك بالموافقة علي النموذج لتقديمه في الجامعة وإنهاء الإجراءات.

فضلا عن برنامج التمويل التعليمي للمواطنين والمواطنات بمزايا ، يقدم بنك الرياض برنامج لتقسيط الرسوم الدراسية لدى المدارس ، وهو برنامج يقدمه البنك لتقسيط الرسوم الدراسية.