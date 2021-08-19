التعليم تعلن عن أبرز الاستعدادات الصحية المعتمدة مع بداية العام الدراسي الجديد 1443

أبرز البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل مدارس التعليم العام مع بداية العام الدراسي الجديد والتي أعلنت عنها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، خلال مؤتمر التواصل الحكومي، من أجل عودة حضورية آمنة، كما أوضحت النموذج التشغيلي لعودة الدراسة حضوريا وعن بعد للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بالمملكة لعام 1443، والنسبة المئوية لتحصين طلبة وطالبات التعليم العام والجامعي.

أبرز البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل مدارس التعليم العام مع بداية العام الدراسي الجديد 1443

تفويج الطلبة مباشرة إلى فصولهم دون الاصطفاف الصباحي وإلغاءه.

أخذ فترة الاستراحة لمدة 15 دقيقة وعلى فترات مختلفة على مدار اليوم الدراسي.

استمرار الفترة الزمنية للحصة الدراسية وهي مدة 45 دقيقة.

العمل على استبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تراعي أخذ المسافات الآمنة للالتزام بالتباعد الجسدي.

تهيئة فرق عمل معتمدة من قبل وزارة الصحة داخل المدارس للعمل على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كل مدرسة.

الإجراءات اللازمة في حال وجود إصابات أو اشتباه في وجود إصابة في إحدى الفصول

كما أوضحت وزارة التعليم الإجراءات اللازمة في حال وجود إصابات أو الاشتباه في وجود إصابة في إحدى الفصول، والإجراءات الواجب اتخاذها، تجاه هذا الفصل وهي كالآتي:-

تعليق الدراسة في هذا لفصل لمدة عشرة أيام. تحويل العملية التعليمة عن بعد.

الإجراءات المتبعة حال تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة داخل إحدى المدارس

كما أوضحت أيضا الإجراءات الواجب اتخاذها حال تم رصد حالتين أو أكثر في فصول الدراسة المختلفة، وفي هذا الحال يتم اتخاذ عدة إجراءات تجاه هذه المدرسة وهي كالآتي:

يتم تعليق الدراسة داخل هذه المدرسة. يتم تحويل العملية التعليمية للتعليم عن بعد.

النسبة المئوية للتحصين ضد الإصابة بجائحة كورونا في التعليم العام والتعليم الجامعي

أوضحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن استمرار ارتفاع نسب تحصين طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1443، حيث بلغت نسبة الطلاب والطالبات الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 93%، بينما نسبة الطلاب الذين تلقوا الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح 37% في مراحل التعليم العام، بينما بلغت نسبة الطلاب الذين تم تحصينهم في التعليم الجامعي 85% ممن تلقوا الجرعة الأولى، و 59% ممن تلقوا الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح، كما أوضحت الوزارة أيضا أن كل من أخذ الجرعة الأولى سوف يأخذ الجرعة الثانية.