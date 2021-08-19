استعلام عن خدمات مكتب العمل الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية

استعلام عن خدمات مكتب العمل، احد الخدمات الهامة جدا التي تقوم بتقديمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتقدم الوزارة هذه الخدمات إلى جميع المواطنين السعوديين والوافدين الأجانب أيضا حيث من خلال مكتب العمل الخدمات الإلكترونية يمكن معرفة كافة الخدمات المقدمة من الوزارة ومن ضمن هذه الخدمات الاستعلام عن موظف وافد مكتب العمل وأيضا خدمة الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الاقامه وغيرها من الخدمات الأخري التي تقدم بشكل إلكتروني، وتعتبر وزارة العمل السعودي من اهم الوزارات داخل الحكومة السعودية حيث تشمل خدماتها بالإضافة إلى السعوديين أيضا جميع المقيمين الأجانب، والاستعلام عن خدمات مكتب العمل يمكن من خلال مكتب العمل تسجيل الدخول.

استعلام عن خدمات مكتب العمل

الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توفر الجهد والوقت لكل الأشخاص سواء مواطنين أو وافدين، استعلام عن خدمات مكتب العمل يمكن من خلال الدخول على الموقع الإلكترونية للوزارة دون الخروج من المنزل والذهاب إلى أي فرع من فروع الوزارة، والاستعلام عن خدمات مكتب العمل ييسر للمواطنين والمقيمين أمورهم دون تعب أو إرهاق، وخدمات مكتب العمل استعلام يمكن من خلال خطوات بسيطه سنتعرف عليها من خلال السطور القادمة، حيث يمكن لأي موظف وافد في المملكة العربية السعودية الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية وهذا من اجل دخول أصحاب الشركات والاستعلام عن وافد برقم الاقامه للتعرف على هؤلاء الأشخاص قبل أن يتم تعيينهم في المؤسسات والتأكد من صحة جميع البيانات الموجودة بالوزارة.

طريقة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

أولا تقوم بالدخول على موقع وزارة العمل الإلكتروني.

الضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

النقر على الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

اختيار نوع الخدمة وهي نقل خدمة عامل وافد.

إدخال رقم الطلب ورقم الإقامة في الخانات المخصصة لهما.

إدخال الرمز المرئي.

النقر على بحث ثم ستظهر اسفل يسار الشاشة حالة الطلب في وزارة العمل : تمت الموافقة.

بعد عمل كل هذه الخطوات أعلاه تكون قد تم الاستعلام عن خدمات مكتب العمل التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتفصيل.

خطوات تسجيل الدخول لمكتب العمل