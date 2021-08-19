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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الإعانة المالية للأيتام وذوي الإعاقة برقم الهوية من خلال الرابط الرسمي لوزارة العمل في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن الإعانة المالية للأيتام وذوي الإعاقة هي أحد الأساسيات التي لا يعلم عنها الكثير من المستفيدين يجهلون طريقة الاستعلام عن الإعانة المالية للأيتام وذوي الإعاقة إلكترونيا من أجل توفير الوقت والجهد الذي كان يواجه الكثير من المستفيدين، ولذلك سوف نقوم بسرد طريقة الاستعلام بطريقة بسيطة.
وتعتبر خدمة استعلام الإعانة المالية من أهم خدمات وزاره العمل والتنمية الاجتماعية، ويستخدمها العديد من المستفيدين للاستفسار عن الإعانة برقم الهوية، وهناك عده فئات تستفيد من هذه الإعانة، وهم الإيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي وزارة تشكلت عبر دمج وزارتي العمل والشئون الاجتماعيه وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة.
الاستعلام عن الإعانة المالية للأيتام وذوي الإعاقة برقم الهوية
حيث تقدم خدمة الاستعلام عن الإعانة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد هناك عدة فئات تستفيد من هذه الإعانة المالية، ويمكن الحصول على المعلومات الكاملة للإعانة المقدمة للمعاقين ومن منطلق تخفيف بعض الأعباء عن المواطنين في المملكة قدمت وزارة العمل عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها العديد من الخدمات الخاصة بالاستعلام مثل الاستعلام عن الإعانة المالية الموجهة لذوي الإعاقات، أيضا خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ومعاشات الضمان الاجتماعي.
شروط أعانة السيارات
من يعاني شلل رباعي أو شلل ثلاثي أو شلل ثنائي سفلي أو شلل شقي أو ضمور شديد في العضلات أو بتر طرفين سفليين فوق الركبة ولا يقل عمر المعاق عن 6 سنوات.
لكى تستطيع أن تستعلم عن الإعانة والتي تأتي من الضمان، الصرف للراتب الخاص بالإعاشة، استعلام عن الراتب الخاص بالضمان، تقدم تلك الخدمة لمن يستفيد منها وهم من لديهم أعاقة أو بعض الأسر التي تكفل اليتيم عن طريق استعلام عن الحالة الخاصة بالإعانة التي تقدم في صورة مال.
كما خصصت وزارة العمل السعودي رقم مجاني لكى يتصل المستفيدين من الإعانات المالية المقدمة من الوزارة على الرقم الخاص 01144778888،لاستعلام عن موعد الصرف وقيمة الإعانات المالية.
وفى السطور التالية نشرح لكم كافة الخطوات المطلوبة لإتمام عملية الاستعلام عن الإعانة المالية للأيتام وذوي الإعاقة:
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- أضغط على ( الخدمات الإلكترونية ) ستظهر لك قائمة أختر منها (الاستعلامات الإلكترونية ).
- أختار استعلام عن الإعانة المالية (معوق-يتيم) ثم قم بالضغط عليها.
- ندخل المعلومات المطلوبة بالترتيب :
- أدخل ( رقم المستفيد )
- أدخل ( رقم الهوية الوطنية )
- أختر من الخيارين المتاحة أمامك ( إعانة إعاقة ) أو ( إعانة رعاية يتيم )
- ضع صح في خانة ( التحقق من الاستخدام البشري )
- أضغط على كلمة ( عرض )
المستندات المطلوبة للحصول على مركبة ذوي الاحتياجات
- طلب استيراد السيارة باسم أحد ذوي الهمم.
- ثم إحضار ما يثبت فك حظر الحصول على سيارة.
- تقديم إثبات طبي وشهادة صحية بإن نسبة إعاقة المتقدم لا تقل عن 35%.
- أحضار صورة ضوئية من رقم الهوية سارية المفعول.
- صورتان ضوئيتان للشخص المتقدم وأصل المؤهل الدراسي.
إعانات الأسر الكافلة وإعانات الزواج
|مقدار الإعانة
|الإعانة
|2000
|إعانة الأيتام الشهرية لمن دون سن السادسة
|3000
|إعانة الأيتام الشهرية لمن فوق سن السادسة
|20.000
|مكافأة نهاية الكفالة
|60.000
|إعانة الزواج
في حال عدم تمكنك من الحصول على معلوماتك من خلال هذه الخدمة، أو في حال الرغبة بالحصول على المزيد من المعلومات يرجي الاتصال على هاتف الوزارة 0114778888
ولتسهيل عملية الاستعلام يجب احضار بياناتك في ورقة خارجية أو احضار المستندات الرسمية مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب لكي تستطيع الحصول علي المعلومات المراد البحث عنها.
وقال الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1.985.324.304 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.366.048.224 ريالا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 188.119.764.
وأتاحت وزارة العمل والتنمية السعودية رابط الاستعلام عن الإعانة المالية للأيتام وذوي الإعاقة بشكل مباشر لتسهيل عملية الاستعلام، يذكر أن وزارة العمل قد قدمت عدداً من الخدمات الإلكترونية، مثل تقديم المعونة المالية للمعوقين، وخدمة ترخيص احد مراكز التأهيل الأهلية، وخدمات المعونة المقدمة للأيتام والمعوقين، والاستعلام عن المساعدة المقطوعة ومعاش الضمان الاجتماعي.
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