نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر الجوازات الاستعلام عن الوافدين الجدد والزائرين ورابط الاستعلام الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبشر الجوازات يقدم خدمة الاستعلام عن الوافدين الجدد والزائرين فإن هذه الخدمة تعتبر من الخدمات الإلكترونية التي سهلت على الوافدين وعلى الكفيل “صاحب العمل” كذلك الكثير من الأمور المتعلقة في استقبال الوافدين والزائرين الجدد للمملكة معرفة الوقت المحدد لقدومهم استقبالهم فور وصولهم ونقلها لجهة العمل التي استقدمهم الكفيل للعمل لديها إن كان الوافد قادم على كفالة صاحب عمل أو منشأة أو رب أسرة من أجل العمل لدى واحداً من هذه الجهات التي يرأسها وعمل على استقدام الوافد أو الزائر لأجلها.

وصرح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى معلنا عن خدمات الجوازات الإلكترونية التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية يوم أمس الأول, في إطار استكمال تقديم جميع الخدمات للمواطن والمقيم عبر بوابة وزارة الداخلية أبشر، موضحا أن الخدمات الإلكترونية للجوازات ذات الأهمية لشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين.

أبشر الجوازات والاستعلام عن الوافدين الجدد والزائرين

يستطيع كلا من المواطن والمقيم الاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية على شبكة الأنترنت ثم القيام بالدخول على رابط الخدمة وإدخال بيانات الكفيل رقم الهوية سنة الميلاد دون الشهر ودن اليوم لتظهر كافة بيانات العمالة الوافدة وتاريخ الوصول ومنفذ الوصول بالتفصيل.

وسوف نقدم لكم شرح تفصيلي للآلية التي يتم من خلالها الاستعلام عن الوافدين الجدد والزائرين من خلال بوابة أبشر الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وهذا وفقاً لما تظهر لنا من خطوات في سبيل إتمام هذا الإجراء بشكل إلكتروني سليم.

الدخول إلى بوابة أبشر الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

التابعة لوزارة الداخلية السعودية. نضغط على خيار ” الخدمات الإلكترونية ”.

نضغط على خيار الجوازات.

نختار منها ” استعلام عن العمالة الجديدة والزائرين ”.

كتابة رقم صاحب العمل، سنة ميلاد صاحب العمل بالهجري أو الميلادي، والرمز المرئي.

الضغط على خيار ”عرض” تظهر لنا بيانات الوافد أو الزائر ويكون فيها الاسم، المهنة، رقم دخول الحدود، رقم جواز السفر، الجنسية، منفذ الدخول، تاريخ الدخول.

تسجيل الزائرين في توكلنا

الدخول على التطبيق والنقر على تسجيل جديد النقر على زائر أو خليجي تحديد نوع الهوية وأدخل رقم جواز السفر ثم تحديد الجنسية وأدخل تاريخ الميلاد ورقم الجوال بعد ذلك النقر على الموافقة على الشروط والأحكام واضغط على التالي إدخال رمز التحقق وتعين كلمة مرور يتم الإجابة على جميع الأسئلة الصحية التي سيقوم التطبيق بعرضها واستكمل باقي خطوات التسجيل.

وبعد إتمام هذه الخطوات بالترتيب وبشكل السليم تكون عملية الاستعلام عن الوافدين الجدد والزائرين قد تمت بشكل المراد من خلال بوابة أبشر الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، والجدير بذكر أن بوابة أبشر الجوازات تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الأخري مثل طريقة استخراج تأشيرة الخروج والعودة وهذا فضلا عن الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة وغيرها الكثير من الخدمات الأخري التي تقدم بشكل مبسط وسهل لتوفير العناء على المواطنين والمقيمين.

وتحاول المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة إلى جعل كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والمغتربين في المملكة بشكل إلكتروني وهذا يأتي ضمن رؤية التطور الكبيرة 2030 التي وضعتها الحكومة السعودية ويشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.