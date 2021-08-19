نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر الجوازات استعلام عن صلاحية التأشيرة برقم الهوية ورابط الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبشر الجوازات استعلام عن صلاحية التأشيرة برقم الهوية وهي إحدى الخدمات التي يقدمها موقع وزارة الداخلية السعودية بعد التطور التكنولوجي الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية في الحاقة بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بطريقة إلكترونية من خلال شبكة الإنترنت وذلك لتوفير المشقة والعناء على جميع العملاء، يحتاج الكثير من الأشخاص المغتربين و المسافرين إلى المملكة العربية السعودية إلى الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية و هو أمر في غاية الأهمية حتى يستطيعون السفر إلى بلدهم و الاطمئنان على أسرتهم من وقت لآخر.

و خدمة أبشر الجوازات لابد من التسجيل في أبشر حتى يمكنك الاستعلام عن صلاحية التأشيرة برقم الهوية تتم من خلال قيام الوافدين في المملكة بغرض العمل أو الاقامة على متابعة كافة التفاصيل حول صلاحية التأشيرة لكي لا يتم تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية والغرامات التي تفرض عليهم في حالة انتهاء صلاحية التأشيرة، كما يمكن من خلال بوابة ابشر الجوزات شروط تجديد جواز السفر السعودي.

وقد تم إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية نظام ابشر وتشمل الخدمات الجديدة: خدمة نقل المعلومات للمقيمين،خدمة نقل الخدمات للأفراد، خدمة بياناتي للمقيمين بالإضافة إلى خدمة التفويض الشامل وخدمة منصة ذكاء الأعمال.

حيث يتيح نظام ابشر للمواطنين السعودييين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة فيهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات ويربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيا، ويخدم التطبيق 11 مليون مشترك ويقدم 160 خدمة إلكترونية ويقدم الخدمات مجانا على مدار 24 ساعة.

حيث كان في الماضي يجب الذهاب إلى مكاتب الجوازات المنتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية من أجل الإطلاع والاستعلام عن صلاحية الإقامة، ولكن في الوقت الحالي أصبح كل هذا ممكنًا من خلال منصة أبشر للجوزات، واختيار خدمة الأفراد، وبعدها كتابة الاسم والرقم السري للإطلاع على كافة تفاصيل الصلاحية، وهو الأمر الذي وفر الكثير من الجهد والوقت على الوافدين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

يجب على كل الوافدين إلى المملكة العربية السعودية أو أصحاب الشركات والمؤسسات من الحصول على طباعة تأشيرة خروج وعوده عند زيارة موقع ابشر وزارة الداخلية ولابد أن يكون للمستفيد حساب على منصة ابشر الإلكترونية من اجل الاستفادة من الخدمات المقدمة من موقع نظام ابشر.

أبشر الجوازات استعلام عن صلاحية التأشيرة برقم الهوية

ويمكن لأي شخص مقيم داخل المملكة السعودية الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة، وذلك من خلال عدة خطوات، أولها أن يقوم الشخص بتقديم تحويل من قبل الهيئة، ثم يقوم بتعبئة الاستمارة مطبوعة ومختومة بختم المنشأة.

في الخطوات التالية نوضح لجميع العملاء كيفية الاستعلام عن صلاحية التأشيرة برقم الهوية وذلك عبر خدمة مقيم التي توفر الكثير من الخدمات للأشخاص المغتربين المقيمين في المملكة، وطريقة الاستعلام أصبحت بسيطة وميسرة بشكل كبير بعد أن تم إلحاقها بركب التطور التكنولوجي الذي تسير إليه الحكومة السعودية.

الدخول للبوابة الإلكترونية أبشر الجوازات .

. نختار من بين القائمة ” خدمات إلكترونية ”

تظهر لبنا قائمة منبثقة فيها كافة خدمات أبشر الجوازات نختار منها الاستعلام عن صلاحية التأشيرة.

تظهر لنا الصفحة الخاصة بصلاحية التأشيرة على النحو التالي والتي تطلب منا اختيار الجنسية واختيار وسيلة الاستعلام من بين الوسائل المتعددة المتوفرة في الموقع في القيمة الأولي ومن ثم الثانية والضغط على خيار ” تحقق”.

بعدها تظهر بشكل واضح بيانات التأشيرة بشكل كامل.

يُعد التطور الذي شمل منصة أبشر الإلكترونية أحد التطورات التي حدثت عموماً في الوزارات الخدمية المختلفة، وهذه احد تجليات رؤية المملكة 2030م، وهذا لأنه اصبح لزاماً عليها استخدام التقنية الحديثة لمواكبة التطور الحادث في العالم الغربي.

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية في تمديد “هوية مقيم” آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 23 / 7 / 1441هـ ، الموافق 18 / 3 / 2020م، حتى 9 / 11 / 1441هـ، الموافق 30 / 6 / 2020م، لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي، لتتطابق مع ما نُفذ مسبقاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

متطلبات الاستعلام عن صلاحية التأشيرة

رقم رخصة الإقامة .

رقم هوية الكفيل .

أدخال الرمزي للمرئي للتأكد من أنك أنسان حقيقي و ليس ريبورت .

و الآن سوف يطلب منك ملء أحد الأمرين التاليين :

كتابة رقم التأشيرة أو رقم جواز السفر .

والجدير بذكر أن خدمات أبشر الجوازات كثيرة وليس الاستعلام عن صلاحية التأشيرة برقم الهوية فقط ولكن يوجد خدمات اخري منها الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة وخدمات اخرى كثيرة تقدمها البوابة، وكل هذا التطور يأتي في رؤية 2030 في تطوير الحياة الإدارية والاجتماعية والقانونية داخل المملكة.

والجدير بالذكر أنه في حالة ظهور أي عقبات أثناء طباعتك للتأشيرة عليك التواصل بشكل فوري بمركز الدعم الفني وذلك من خلال ذلك الرقم 920000356 وسيقدمون لك الكثير من الحلول التي تناسبك.

الاستعلام عن صلاحية التأشيرة عبر موقع مقيم

الدخول على الموقع الإلكتروني مقيم التابع لوزارة الداخلية

ستجد خانتين، وبجانبهم مربعين فارغين.

الخانة الأولى سيطلب منك اختيار القيمة الأولى، وهي تتضمن رقم التأشيرة، أو رقم الإقامة.

الخانة الثانية مكتوب بداخلها الرجاء اختيار القيمة الثانية.

قم بالضغط عليها، وستجد قائمة تنسدل منها تحتوي على عدة خيارات هي رقم التأشيرة، الإقامة، الاسم، تاريخ الميلاد، تاريخ انتهاء الإقامة، رقم الجواز، و تاريخ انتهاء التأشيرة.

بعد ذلك اضغط على تحقق.

ثم سيظهر إليك جميع المعلومات التي تخص تاريخ الوصول، والمغادرة، وموعد انتهاء التأشيرة الخاصة بك.

كيفية طباعة التأشيرة في السعودية إلكترونيا

يُمكن إنجازها في دقائق معدودة عبر موقع الوزارة الكتروانيا دون الحاجة إلى الذهاب لأي مقر أو جهة رسمية، وخسارة الوقت والجهد:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت. ثم نقوم باختيار أيقونة الاستعلامات الإلكترونية. ثم اختيار طباعة التأشيرات. ثم كتابه رقم التأشيرة التي نريد طباعتها. كما نضع رقم تأكيد التأشيرة وإدخال البيانات المطلوبة. الضغط على الطباعة.

استعلام عن تأشيرة خروج وعودة مفردة من خلال “بوابة ابشر”

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية دائما ما تسعي لتزويد جميع الخدمات الإلكترونية لكافة المواطنين من خلال البحث برقم الاقامة الخاصة بالمغتربين وافدين ومقيمين، وذلك حتي يستطيعوا من انتهاء استخراج التأشيرات وطباعتها بدون الضرورة لذهاب إلي أي مكتب من مكاتب الجوازات المتداولة في المملكة العربية السعودية.

عليك أن تكون مسجلا أولا في موقع وزارة الداخلية السعودية لتفعيل الخدمات الإلكترونية..

بعدها ادخل على بوابة “ابشر” خدمات إلكترونية متكاملة “أفراد”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية.

ادخل كلمة المرور والرمز المرئي ثم تسجيل الدخول.

اختيار “الاستعلامات الإلكترونية” ثم “الجوازات“.

النقر على “استعلام عن تأشيرة خروج وعودة“.

عليك القيام بملئ الخانات بالبيانات المطلوبة رقم الهوية ورقم الجواز …الخ ثم “عرض“.

ستتضمن المعلومات: اسم الوافد ورقم جواز سفره، بالإضافة إلى تاريخ ميلاده بالهجري والميلادي، ورقم التأشيرة وتاريخ الإصدار بالميلادي والهجري، وفترة العودة بالميلادي والهجري، وما هي مدة تأشيرته منذ المغادرة من البلاد لأول مرة.

تكلفة استقدام الزوجة للسعودية

رسوم استقدام الزوجة إلى المملكة العربية السعودية للمرة الواحدة هي 2000 ريال سعودي مضافًا إليها 2000 رسوم الدخول إلى المملكة وتدفع على مرة واحدة.

وفي حال كانت الزيارة لمدة ستة أشهر فالسوم تصل إلى 3000 ريال سعودي.

وفي حال كانت الزيارة لمدة عام كامل الرسوم تصل إلى 5000 ريال سعودي.

وفي حال كانت الزيارة لمدة عامين كاملين فالرسوم تصل إلى 8000 ريال سعودي.

طريقة إلغاء تأشيرة خروج نهائي

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

قم بالدخول على أبشر الأعمال من خلال.

قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم سيصلك رمز التحقق على الهاتف، قم بكتابته على الفور.

اضغط على كلمة طلب تسجيل الدخول.

قم بالضغط على كلمة الجوازات التي توجد في يمين الصفحة.

اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم قم باختيار خدمات المكفولين وهي التي تقع على يمين الصفحة.

قم بالضغط على كلمة تفاصيل أكثر، واختر المكفول. أخيراً قم باختيار إلغاء تأشيرة خروج نهائي.

استعلام عن نطاق المؤسسة برقم اقامة العامل

عن طريق موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبعد الانتهاء من تسجيل بيانات الوافد تستطيع الاستعلام عن هوية مقيم وعمله وإقامته وتتمثل تلك المعلومات فيما يلي:

رقم الوافد. الاسم الرباعي للوافد. تقييم المنشأة التي يعمل بها الوافد. حالة الوافد من حيث عمله سواء كان مازال يعمل أم تم الاستغناء عنه. ترخيص المنشأة مازال ساري أم بحاجة إلى التجديد.

فهذه الخدمات الإلكترونية تقدمها وزارة الداخلية السعودية للمواطنين للتيسير والتسهيل عليهم، وتوفير وقتهم وجهدهم، وذلك ضمن خطة ورؤية 2030م، التي تسعى فيها المملكة العربية السعودية لمواكبة العصر الحديث، والطفرة التكنولوجية الموجودة في الوقت الحالي، فنجد أن من ضمن أهدافها هو تحويل جميع الخدمات المقدمة للأفراد إلى إلكترونية، فلا تحتاج إلى الذهاب بنفسك إلى المؤسسات أوالجهات الحكومية، ولكنك تحصل على الخدمة، وأنت تجلس مكانك.