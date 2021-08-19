بوابة حساب المواطن تسجيل دخول وتحديث البيانات برقم الهوية 1443

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عمر شويل - جدة بوابة حساب المواطن تسجيل دخول من أجل تحديث حساب المواطن برقم الهوية، والاستفادة من الخدمات التي توفرها البوابة الإلكترونية حساب المواطن للمستفيدين من الدعم الشهري المقدم لفئات المواطنين السعوديين الأكثر والأشد احتياجًا؛ حيث يعد حساب المواطن أحد برامج الحماية الاجتماعية التي تقدم الدعم المادي للأسر السعودية التي تأثرت بالإصلاحات في الفترة الأخيرة، بحيث تقوم بإعادة توجيه الدعم الحكومي للفئات المستحقة، ولضمان استمرارية صرف دعم حساب المواطن يجب الحرص على تحديث حساب المواطن برقم الهوية كلما دعت الحاجة لذلك التغيير.

بوابة حساب المواطن تسجيل الدخول

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوابة حساب المواطن تسجيل دخول؛ من أجل الحصول على كافة الخدمات التي يقدمها حساب المواطن للمستفيدين بشكل إلكتروني، وخاصةً في ظل انتشار الوباء العالمي؛ حيث أنه من خلال تسجيل دخول البوَابة الإلكترونية حساب المواطن ca.gov.sa يستطيع المستفيد التسجيل في حساب المواطن، و تحديث حساب المواطن برقم الهوية، وإضافة تابع، بل والاستعلام عن أهلية حساب المواطن وموعد صرف الدفعة الجديدة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

يتطلب الاستمرار في صرف دعم حساب المواطن، والثبات على حالة الأهلية في حساب المواطن تحديث حساب المواطن برقم الهوية بشكل مستمر كلما دعت الحاجة للتغيير؛ لأنه في حالة عدم دقة البيانات وتطابقها مع المستندات الرسمية تتحول الحالة لعدم الأهلية، ويستطيع المستفيدين تحديث البيانات في حساب المواطن من خلال تسجيل دخول حساب المواطن عبر البوَابة الإلكترونية ca.gov.sa:

زيارة البوابة الإلكترونية ca.gov.sa. تسجيل دخول حساب المواطن باسم المستخدم ورقم الهوية. دخول تبويب حسابي والنقر على خيار استكمال أو تعبئة الطلب. إدخال البيانات المطلوبة ثم النقر على خيار متابعة. استمرار تسجيل البيانات. إرفاق المستندات المطلوبة ومن ثم النقر على خيار تحديث.

استعلام عن بياناتي في حساب المواطن

يقدم برنامج حساب المواطن خدمة استعلام عن بياناتي في حساب المواطن للمستفيدين، وذلك من خلال:

التسجيل في حساب المواطن ca.gov.sa. العمل على تسجيل بيانات دخول حساب المواطن. القيام بإدخال رمز التحقق البشري. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. الانتقال إلى تبويب حسابي. النقر على خيار استعلام حساب المواطن برقم الهوية. القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية. النقر على استعلام والانتظار قليلًا حتى تظهر بيانات المستفيد.

في النهاية نكون قدمنا طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهوية عبر بوابة حساب المواطن تسجيل دخول.