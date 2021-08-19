نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن صلاحية تامين المركبات وتفويضها عبر ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية تامين المركبات يشغل العديد من المواطنين بالمملكة حيث أن تامين السيارات من اهم الشروط الواجب توافرها قبل ترخيص السيارة الجديدة واو تجديد الرخصة الحالة حيث يوجد بالمملكة اكثر من 14 شركة تامين على المركبات،ويعد التامين على المركبات تابع لإدارة المرور التي كانت في السابق تتبع جهاز الشرطة حتى تم أعادة تشكيلها لتنظيم حركة السير و تسجيل المركبات وإصدار رخص القيادة بجميع أنواعها وغيرها من المهام وأصبحت أدارة عامة تتبع مديرية الأمن العام السعودي.

كما يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين بالسعودية بالتعرف على صلاحية تامين المركبات من خلال الأنترنت لتوفير المجهود والذهاب إلى المكاتب لمعرفة ذلك، كما أن وفرت الخدمات الالكتروانية الوقت والعمل على قلة الازدحام ووفرت العديد من التطبيقات من خلال منصة ابشر، ويعتبر نظام ابشر هو نظام الكترونى يتيح للمواطنين والمقيمين أجراء المعاملات الخاصة بهم دون الذهاب إلى الإدارة كما انه يخدم النظام 11 مليون مشترك ويقدم 160 خدمة إلكترونية ويحقق النظام السرعة في ألاداه وتوفير الجهد والوقت كمانة يقدم الخدمة مجانا طول الأسبوع 24 ساعة،ويمكن التعرف ايضا على كيفية الاستعلام عن صلاحية تامين المركبات وتفويضها عبر ابشر.

الاستعلام عن صلاحية تامين المركبات

يمكن عبر منصة ابشر الاستعلام عن صلاحية تامين المركبات وهذا مااكدته أدارة المرور بالمملكة من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة ابشر الدخول إلى خدمة تامين المركبات. الضغط بعد ذلك على اختيار الاستعلامات واختيار صلاحية التامين. تعبئة الخانات المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي). يتم عرض صلاحية التامين الخاصة بسيارتك.

طريقة مبايعة المركبات وتفويضها عبر أبشر

قد اعلن المرور من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به طريقة مبايعه المركبات وذلك من خلال الخطوات التالية:

التسجيل في حساب ابشر. الدخول إلى التفويض ومنها إلى تفويض المركبات.ا لضغط على اختيار أضافه مستخدم لمركبة. ثم الضغط على اختيار إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة). الضغط على اختيار المركبة المراد التفويض عليها، وإدخال بيانات المفوَّض

الاستعلام عن المركبات برقم الهوية

الدخول إلى الموقع الرسمي ابشر. اختيار أبشر أفراد.بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور. كتابة رمز التحقق المرئي ثم الضغط على تسجيل الدخول . كتابة رمز التحقق المُرسل على رقم الجوال المرتبط بالحساب. اختيار خدمات الاستعلامات. يتم إدخال رقم الهوية الوطنية. تحديد نوع التقويم وإدخال تاريخ الميلاد وكتابة الرمز المرئي. الضغط على مربع عرض. ستظهر جميع المعلومات الخاصة عن المستخدم والسيارات المسجلة على رقم الهوية الخاص به وبياناتها.

أنواع التامين على المركبات

التأمين ضد الغير : أو ما يسمى طرف ثالث وفي هذا التأمين تتحمل الشركة التأمين لطرف آخر غير الشخص المؤمن عليه بمعني اذا حصل حادث سير بين المؤمن عليه وشخص أخر فأن الشركة ستتحمل الأضرار التي حصلت لطرف الثالث.

التأمين الشامل : يشمل كلا من صاحب المركبة والشخص الآخر المتضرر، فمثلا إذا وقعت حادثة بين صاحب المركبة المؤمن عليها وبين طرف آخر فإن الشركة تتحمل تكاليف الأضرار الناتجة لكلا من الطرفين.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن التأمين على المركبات يضمن حقوق الفرد وحقوق الآخرين عند وقوع الحوادث المرورية وذلك لتجنب الخسارة المادية لذلك وجب معرفة صلاحية التامين وإصدار وثيقة بذلك للحفاظ على السيارة وتأمينها، وتعد هذه الخدمة ضمن خدمات جديدة أطلقتها وزارة الداخلية السعودية عبر بوابة أبشر لتتيح بيع أوتفويض المركبة الخاصة بعد عملية التراضي بين البائع والمشتري على السعر إضافة إلى التأكد من آلية البيع التي تتم عبر الإدارة وتحصيل الثمن من المشتري وتسليم المركبة إليه وإتمام عملية التسليم وأيضا تقدم ألأدراه أمكانية معرفة خطوات تجديد لوحة السيارة في السعودية 2021 وشروط التجديد.