شروط حصول الموظف علي معاش الضمان الاجتماعي في السعودية 1443، من استعلامات المواطنين عبر شبكات البحث الإلكترونية وهي التعرف علي شروط استحقاق الموظف للحصول علي الضمان الاجتماعي من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يعتبر هذا المعاش هي المبالغ المالية التي يتم صرفها بصورة دورية وشهرية لجميع المستفيدين الحاملين للجنسية السعودية والذين تتوافر بهم شروط الصرف التي تحددها الوزارة، علي أن يتم الاختيار وفق الحالات التي تسحق الصرف والتي لها أولوية عن أي فئة أخري، وسوف نوضح لكم أبرز الشروط التي يجب توافرها من أجل حصول الموظف علي معاش الضمان الاجتماعي في السعودية من جانب الوزارة.

شروط حصول الموظف علي معاش الضمان الاجتماعي 1443

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت وفق لائحتها التنفيذية بعضاً من الشروط العامة التي من خلالها يجب أن تتوافر في أي موظف حتي يستطيع التقديم علي معاش الضمان، وتسري هذه الشروط علي جميع الموظفين بلا استثناء، ومن بين هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون الموظف الراغب في التقديم علي المعاش سعودي الجنسية. يجب علي الموظف الذي لديه رغبة في الحصول علي معاش الضمان أن يكون مقيماً داخل المملكة إقامة دائمة. يشترط أن يكون الدخل الخاص بأي موظف أو لأسرته أقل من نسبة الحدّ المحتسب للمعاش. يجب أن يتعهد كل موظف يقوم بالتقديم علي معاش الضمان بالموافقة علي جميع الشروط والمعايير التي تشترطها الوزارة للحصول علي المعاش، سواء من حيث الشروط الخاصة بالصحة، أو التعليم، أو فيما يخص الخدمات المجتمعية. ألا يكون الموظف من المالكين للسجلات التجارية أو الممتلكات الخاصة وفق ضوابط الوزارة التي تحددها. يجب ألا يكون الموظف من مستفيدي البرامج الاجتماعية الأخري داخل المملكة.

مستندات يجب تقديمها للحصول علي معاش الضمان

يستطيع الموظف التقديم علي معاش الضمان والحصول علي استحقاق الضمان الاجتماعي من جانب الوزارة، ومن هذه المستندات: