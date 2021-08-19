فتح حساب الراجحي أون لاين 1442 للمقيمين في ثواني وكيفية التسجيل

فتح حساب الراجحي أون لاين 1442 في هذا المقال سوف أتحدث عن الخطوات التي يمكن اتباعها حتى يتم فتح حساب في بنك الراجحي، والذي يتم من خلال الإنترنت في وقت سريع جدًا بدون الذهاب إلى البنك منعًا لتكدس لعدم انتشار فيروس كورونا حيث يتسائل الكثير عن كيف اسوي حساب بنك الراجحي؟، كما أن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في العمل لكي يوافق البنك على إعطاء القرض للعميل، وفي هذا المقال سوف أتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل، وإذا كنت عزيزي العميل ممن يهتم لهذا الموضوع ويهمه الأمر فعليك بمتابعة هذا المقال إلى نهايته وسوف تجد إجابة على جميع الأسئلة التي تدور في عقلك حول هذا الموضوع.

فتح حساب الراجحي أون لاين 1442 للمقيمين وكيفية التسجيل

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي يتم فتح الحساب من خلال موقع إلكتروني قال البنك بتوفير العميل، وفيما يلي سوف أذكر ذلك الرابط وأيضًا كيفية فتح الحساب:

أول ما يجب عليك فعله هو الضغط على الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني لموقع الراجحي من هذا الرابط.

والآن سوف يظهر لك استمارة عليك أن تقوم بملء جميع البيانات الموجودة فيها وذلك لأن هذه البيانات هي البيانات الخاصة بتسجيل العميل على الموقع وفتح حساب جديد مع البنك.

كما يجب أن يتم كتابة رقم الجوال الخاص بالعميل.

كما أن البيانات التي يتم إدخالها يجب ان تكون جميعها صحيحة وموثقة وذلك من خلال الاتحاد الوطني.

ثم قم بالضغط على الزر الخاص بالإنهاء.

والآن سوف تأتي لك رسالة على الهاتف الجوال الذي قمت بكتابة رقمه من ضمن البيانات وتكون هذه الرسالة محتوية على جميع المعلومات الخاصة بالحساب الجديد للمستخدم.

مميزات فتح حساب جديد ببنك الراجحي للمقيمين في المملكة العربية السعودية

هناك العديد من المميزات التي تجعل الكثير من الناس يلجأن للتعامل مع بنك الراجحي لمعرفة خطوات فتح حساب جاري في مصرف الراجحي حتي يتمكنوا من التمتع بالمميزات وتتمثل هذه المميزات فيما يلي: