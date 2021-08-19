نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن رقم الحدود لمواطني دول الخليج وصلاحية الإقامة للوافدين عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت منصة أبشر العديد من الخدمات للمواطنين والمواطنات السعوديين المغتربين المقيمين حيث عملت منذ أن أطلقتها وزارة الداخلية بالمملكة على تسهيل الإجراءات من خلال منصة ابشر وتوفيرا للوقت والجهد، واليوم من خلال مقالنا هذا ومن موقع ثقفني نكتب عن طريقة الإستعلام عن رقم الحدود لمواطني دول الخليج وصلاحية الإقامة للوافدين عبر منصة أبشر، فمنذ أن أطلقت وزارة الداخلية السعودية منصة أبشر الإلكترونية، وأتاحت العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، والتي زادت عن 200 خدمة إلكترونية، لإنجاز المعاملات دون حاجة لمراجعة الدوائر والمكاتب المختصة، ومن أبرز تلك الخدمات الاستعلام عن رقم الحدود للوافدين ومواطني دول الخليج العربي، وكانت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أوضحت طريقة الإستعلام عن رقم الحدود لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

طريقة الاستعلام عن رقم الحدود السعودية عبر منصة أبشر:

حيث نشرت أبشر تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” تغريدة قالت فيها ” إلكترونيًا وبكل سهولة إستعلم عن رقم الحدود عبر منصة أبشر و#وفر وقتك” وأوضحت الخطوات التي تمثلت بما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر ، والذي لا يتطلب تسجيل الدخول. ثم الانتقال إلى “استعلامات” . ثم الإستعلام عن رقم الحدود المسجل بنظام الجوازات.

وجاء ذلك لسهولة الحصول على الخدمة بسبب أن وزارة الداخلية قامت بربط قاعدة البيانات لجميع القطاعات الحكومية إلكترونيًا عن طريق المنصة، بحيث يمكن لـ21 مليون مشترك إجراء معاملاتهم الخاصة من دون مراجعة الإدارات على مدار 24 ساعة، بكل سهولة ويسر.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر:

ومن الجدير بالذكر نذكر بعض من الخدمات الكثيرة التي تقدمها أبشر فمن ضمن خدمات أبشر الاستعلام برقم الهوية عن صلاحية الإقامة، حيث من الضروري بالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية إقامتهم بشكل مستمر لتجنب مساءلتهم قانونأ وتعرضهم لفرض غرامات وعقوبات قد تصل للترحيل النهائي عن المملكة، وفيما يلي خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة: