رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية 1443، حيث يستعلم الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام عن إصدار تأشيرة من جانب القنصلية السعودية، حيث يستعلم المواطنين السعوديين بالإضافة الي الزوار من المقيمين والسياح وغيرهم عن إصدار التأشيرة الخاصة بهم، حيث تعتبر خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة من الخدمات الإلكترونية التي من خلالها يستطيع أي شخص دخول المملكة والتعايش أو ممارسة العمل الذي يقوم به أو لأداء الزيارة الخاصة به سواء كانت بغرض العمرة أو الحج، وتعد هذه الخدمة من الخدمات المتاحة إلكترونياً علي مدار اليوم لجميع المواطنين، لذا سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية.

رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية

يمكن الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية من أجل إجراء زيارة والدخول الي أراضي المملكة العربية السعودية، من خلال أداء بعض الخطوات التي تتم بالشكل التالي:

يجب أن يقوم كل شخص بالدخول علي منصة الاستعلامات الخاصة بالتأشيرات وهي منصة إنجاز.

ثم يجب أن يتم التوجه الي اختيار “خدمة الاستعلام عن إصدار تأشيرة”.

يجب إدخال رقم الطلب في المكان المحدد له.

ثم إدخال رقم جواز السفر في المكان الخالي له.

يجب إدراج رمز التحقق المرئي الظاهر في الصورة في المكان المحدد له.

يجب الضغط على تبويب استعلم الآن، لتظهر تفاصيل صدور التأشيرة التي يتم الاستعلام عنها من حيث تاريخ صدور التأشيرة وصلاحية الإقامة الخاصة به موضحاً بها اسم صاحب التأشيرة وجميع بياناته الشخصية.

ما هو موعد صدور التأشيرة من القنصلية السعودية؟

يستعلم الكثير من المواطنين عن الموعد الخاص الذي من خلاله يتم إصدار التأشيرة الخاصة بهم من بداية التقديم عليها، ولكن تختلف مدة إصدار التأشيرة من القنصلية السعودية حسب نوع التأشيرة التي يتم التقدم إليها، بالإضافة الي مدي توافق الشروط الخاصة بإصدار التأشيرة للشخص الذي قام بالتقديم عليها، وعادة ما يستغرق إصدار التأشيرة مدة 3 أيام من تاريخ التقديم، وبعض التأشيرات تأخذ في بعض الفترات ما يقرب من خمسة عشر يوماً من تاريخ التقديم عليها وفق بعض المتطلبات التي تحددها القنصلية السعودية.