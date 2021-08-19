الاستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الهوية الوطنية 1443، حيث يستفسر الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن الخدمات الخاصة بمكتب العمل وطريقة الاستعلام عنها، حيث تتعاون خدمات مكتب العمل مع خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل توفير جميع الخدمات الخاصة بمكتب العمل إلكترونياً دون الذهاب إلى مقرات العمل الخاصة بمكتب العمل الخاصة تحقيقاً لمبدأ التعامل الإلكتروني فقط لخدمات المواطنين لتقنين الرؤية الاقتصادية حتي عام 2030 وتطوير منظومة العمل وتقنينها إلكترونياً بدلاً من التعامل الورقي، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الهوية الوطنية.

خدمات مكتب العمل الإلكترونية 2021

تتنوع خدمات مكتب العمل التي يتم توفيرها لجميع المواطنين بشكل إلكتروني كامل دون نفاذ الكثير من الوقت والجهد للمواطنين، وتتوفر خدمات مكتب العمل لجميع المواطنين بلا استثناء سواء مواطنين سعوديين أو مواطنين وافدين بشكل مجاني من خلال تعامل إلكتروني فقط، ومن خدمات مكتب العمل الإلكترونية فيما يلي:

خدمات المواطنين من أجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة داخل المملكة.

خدمة الاستعلام عن طلب نقل كفالة عامل وافد بالمملكة.

خدمة إلكترونية من أجل الاستعلام عن الرسوم الخاصة بنقل الكفالة.

خدمة خاصة من أجل الاستعلام عن طلب نقل كفالة بأي وظيفة لأي شخص عامل.

الاستعلام عن تفاصيل موظف وافد مقيم برقم الهوية أو من خلال رقم الإقامة.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية الخاصة بمكتب العمل ومعرفة الرصيد المتبقي.

خدمات المواطنين الخاصة بالاستعلام عن استخراج رقم السداد الخاص بمكتب العمل.

الاستعلام عن رسوم نقل الكفالة من جهة عمل إلى جهة أخري.

الاستعلام عن الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة أو الرسوم التي يتم دفعها لجهة العمل.

كيف يمكن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الهوية الوطنية؟

أصبح الاستعلام عن خدمات مكتب العمل من الأمور التي أصبحت ميسرة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويتم الاستعلام عن خدمات المكتب العمل من خلال رابط الاستعلام التالي: