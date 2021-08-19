رابط وشروط مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443 وخطوات التسجيل

مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443 ، من أهم البرامج التي تقدم الدعم للفئات محدودة الدخل في المملكة العربية السعودية، وهي أحد برامج وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تعمل على رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين السعوديين، وذلك وفق شروط معينه تم وضعها لكي يحصل كل مواطن على الدعم الذي يستحقه، بالإضافة إلى ذلك يقوم الضمان الاجتماعي بعمل بحث اجتماعي على جميع الحالات التي تتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة، ومراجعة جميع البيانات الخاصة للحالات المتقدمة، وتحديد الحالات التي تنطبق عليها الشروط ووضعها على قوائم انتظار المساعدات المقطوعة، وتحديد قيمة الدعم لكل الحالات حسب الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، علي رابط المساعدة المقطوعة، وشروط الحصول عليها.

شروط مقطوعه الضمان الاجتماعي 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في أي مواطن يرغب في الحصول على المساعدة المقطوعة وهي كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون الشخص الذي يريد الحصول على المساعدات المقطوعة متواجد داخل المملكة العربية السعودية. لا يتجاوز الدخل الشهري للمواطن السعودي الأعزب 3000 ريال سعودي، والمواطن السعودي المتزوج لا يتجاوز الدخل الشهري عن 8,640 ريال سعودي. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي، كما يتم تحديد ما يحصل عليه المتقدم من خلال تحديد عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري للأسرة. تمنح المساعدة المقطوعة مرة كل عامين إذا كان المتقدم يحصل على إعانات أخرى أو لديه دخل آخر يحصل عليه شهرياً. تمنح مقطوعه الضمان الاجتماعي مرة كل عام، إذا كان المتقدم يحصل على معاش الضمان الاجتماعي وليس لديه أي داخل آخر. يتم الحصول علي الإعانات حسب أولوية التقديم عليها، حيث يتم ترتيب المستفيدين حسب أسبقية التقديم. لا يقل سن الشخص المتقدم عن 35 عاماً أثناء التقديم.

الفئات التي تستحق المساعدة المقطوعة 1443

حدد الضمان الاجتماعي السعودي الحالات التي تستحق الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهي كما يأتي:-

المواطنين السعوديين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

محدودي الدخل من اللذين تنطبق عليهم الشروط.

الأرملة والتي ليس لديها دخل شهري يعينها على تلبية احتياجاتها الضرورية.

المطلقة التي لا تحصل على نفقه شهرية من الزوج.

أصحاب العجز الكلى أو الجزئي الغير قادرين على العمل.

الشيوخ من كبار السن وليس لديهم مصدر رزق يعينهم علي قضاء حوائجهم.

خطوات التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443

يجب إتباع الخطوات الصحيحة في عملية التسجيل في المساعدة المقطوعة وهي كما يأتي:-