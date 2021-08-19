شروط وثيقة العمل الحر 1443

تزداد عمليات البحث عن شروط وثيقة العمل الحر من جانب الآلاف من الشباب السعودي يومياً على محرك البحث “جوجل”، وتُشجع الحكومة السعودية الشباب السعودي الراغب في العمل بشكل حر في الآونة الأخيرة ولذلك أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية منصة العمل الحر حتى تكون حلقة تواصل بينها وبين هؤلاء الشباب، ولا شك أنه أصبح في هذا العصر الرغبة في القيام بالأعمال الحرة تتزايد عن ذي قبل فأصبح الكثير من الشباب لا يرغب في العمل بدوام كلي أو جزئي، وتُعد وثيقة العمل الحر وثيقة رسمية يُعتد بها أمام الجهات الحكومية والخاصة وتُصدر بشكل مجاني تماماً بشروط محددة حددتها الوزارة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم أبرز الشروط المطلوبة لإصدار الوثيقة كما كتبنا لكم في مقال سابق عن طريقة إصدار وثيقة العمل الحر، فإلى نص المقال.

شروط وثيقة العمل الحر

حددت منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط لا بد من توافرها في كل مواطن سعودي يريد استخراج الوثيقة، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أولاً يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بها.

ثانياً أن يكون عمر المتقدم بين عمر 18 إلى 60 عامًا.

ثالثاً لا بد أن يكون للمتقدم حساب شخصي على منصة أبشر.

مزايا الوثيقة

يتقدم المواطن السعودي لطلب الحصول على وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للحصول على العديد من المزايا، ونوضح لكم المزايا كالتالي:

تقدم المنصة إصدار الوثيقة بشكل مجاني بدون تكاليف.

يستطيع المواطن الحاصل على الوثيقة الإشتراك في التأمينات الإجتماعية.

مُعترف بالوثيقة في الجهات الحكومية والخاصة.

يستطيع المواطن فتح حساب بنكي مرتبط بالوثيقة.

يُمكن لجميع المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي والخاص إصدار الوثيقة بالإضافة إلى المتفرغين تماماً.

يُمكنك إصدار خمس وثائق كحد أقصى للأعمال الحرة.

يُمكن للمواطن استخدام قنوات الدفع الرقمي.

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