للعاطلين والموظفين 150 ألف ريال بدون فوائد بالتقسيط لدى نفاذ تمويل العمل الحر

للعاطلين والموظفين في المملكة يستطيعون الحصول على مبلغ 150 ألف ريال سعودي تمويل عيني من منتج نفاذ تمويل العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف باسم بنك التسليف والادخار السعودي ويفضل أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 21 عام فأكثر من ذلك للموافقة على طلب قرض العمل الحر مع إحضار وثيقة العمل الحر للعاطلين والموظفين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل التقديم على التمويل العيني أو التمويل النقدي في المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً وقد أثبت التمويل نجاح وأقبال مرتفع في المملكة في المرحلة السابقة حيث يقدم برنامج منتج نفاذ للعمل الحر خدمة التدريب والتطوير للمواطن السعودي قبل الحصول على القرض ويمكن الآن الحصول علي عرض نفاذ للعمل الحر بدون فوائد بالتقسيط لمدة خمسة سنوات لجميع العملاء السعوديين في المملكة لدى بنك التنمية الاجتماعية.

أهم المميزات المعلنة عند طلب تمويل العمل الحر في السعودية

تمويل العمل الحر تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية ويمتاز التمويل الميسر بفترة سداد تصل إلى خمس سنوات عبر منتج نفاذ المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية وهناك الكثير من المميزات التمويلية المقدمة من قرض العمل الحر بالمملكة العربية السعودية كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة :

يمتاز الآن التمويل بأنه بدون فوائد مالية أو بدون هامش ربح إضافي لدى نفاذ للعمل الحر.

مبلغ التمويل يصل إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي عبر منتج نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية.

التمويل متاح للجميع العاطلين عن العمل أو الموظفين الحاصلين على الجنسية السعودية ويمتلكون الهوية الوطنية سارية المفعول.

أمتاز تمويل العمل الحر في السعودية بالتقسيط الميسر لمدة تصل إلى خمس سنوات تقريباً.

تسجيل العاطلين عن العمل في التأمينات الإجتماعية بالسعودية.

يستطيع العميل فتح حساب جديد في أي بنك من البنوك السعودية بشرط موافقة بنك التنمية الاجتماعية على التمويل.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل العمل الحر في السعودية