طريقة إصدار وثيقة العمل الحر 1443

يبحث الآلاف عن طريقة إصدار وثيقة العمل الحر من مواطني المملكة العربية السعودية خاصة من فئة الشباب على محرك البحث الشهير “جوجل”، وتُعتبر وثيقة العمل الحر هي ترخيص من الحكومة السعودية لكل مواطن يريد العمل بشكل حر تشجيعاً منها على نمو هذه الأعمال الحرة، ولا شك أنه بدأت هذه الأعمال الحرة تأخذ منحنى النمو في الآونة الأخيرة ويُقبل عليها الآلاف من الشباب الذين لا يحبون الأعمال التقليدية والتقيد بمواعيد ثابتة بالدوام، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية هذه المنصة إيماناً منها بأهمية العمل الحر في هذا العصر وتأكيداً على رؤية السعودية 2030م، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية إصدار وثيقة العمل الحر للراغبين من المواطنين السعوديين كما وضحنا لكم في مقال سابق شروط وثيقة العمل الحر، فإلى نص المقال.

طريقة إصدار وثيقة العمل الحر

أطلقت الحكومة السعودية منصة العمل الحر لترعى المواطنين الشباب الراغبين في العمل بشكل حر، وتأتي أهمية العمل الحر أنه يوفر فرص عمل للشباب السعودي من أجل تقليل نسب البطالة ومساعدة الشباب على إيجاد فرص العمل المناسبة لهم، ونوضح لكم الآن كيفية إصدار وثيقة العمل الحر عبر الخطوات التالية:

أولاً يجب عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة العمل الحر على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً ستجد أيقونة سجل معنا في الصفحة الرئيسية قم بالضغط عليها.

ثالثاً قم بملأ جميع البيانات المطلوبة في نموذج إنشاء الحساب مثل رقم الهاتف وكلمة المرور.

رابعاً قم بالموافقة على جميع الشروط الموضحة ثم انقر على إنشاء حساب.

خامساً قم بإدخال الرمز المُرسل لجوالك ثم قم بتفعيل حساب أبشر.

سادساً قم بإختيار مجال العمل الذي ترغب به.

سابعاً ادخل إلى حسابك ثم اضغط على “إصدار وثيقة”.

ثامناً قم بتحديد نوع المهنة المرادة ثم اكتب عنوان الموقع الخاص بك.

تاسعاً ادخل إلى قسم أرفق ملفات وضع أعمالك السابقة.

عاشراً اضغط على “أصدر وثيقة”.

وبعد ذلك قم بالدخول إلى الملف الشخصي قسم الوثائق لتجد إشعار “وثيقة قيد الانتظار” وعند قبول طلبك سيتم إرسال رسالة على جوالك تُفيد بإصدار الوثيقة وعادة ما تأخذ الوثيقة للإصدار سبعة أيام.

مزايا الوثيقة

لا شك أن وثيقة العمل الحر تقدم الكثير من المييزات للمواطنين الشباب العاملين بشكل حر، ونوضح لكم أبرز المميزات كالتالي: