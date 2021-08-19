نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في اعانة البحث عن عمل 1443 | شروط إعانة البحث عن عمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنون السعوديون عن طريقة التسجيل في اعانة البحث عن عمل ذلك البرنامج الذي أطلقته الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة حتى يتمكن الشباب السعودي من الحصول على فرص العمل التي تناسب أفكارهم، وتوفير التدريبات المناسبة لتلك الوظائف، يهدف هذا البرنامج إلى دعم المواطنين خلال فترات التدريب للعمل، ليتم تخريج شباب سعودي قادر على المواجه في سوق العمل ويكون لديه الخبرة التي تمكنه من المنافسة بدون أي صعوبات.

اعانه البحث عن عمل

يقوم برنامج إعانة عن عمل على أساس تقديم دعم للباحثين عن العمل وتحفيزهم على على الدخول لسوق العمل حيث يتم تقديم مبلغ مالي للمتقدم يصل إلى 2,000 ريال سعودي، كما يحصل المتقدم على عدد من الخدمات التدريبية والمهارات الوظيفية التي تأهله للدخول إلى سوق العمل بدون أي صعوبات.كما يمكنك التسجيل في حافز البحث عن عمل أو حافز صعوبة البحث عن عمل.

طريقة التسجيل في اعانة البحث عن عمل

ولكي تتمكن من التسجيل في إعانة البحث عن عمل، يلزم عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع طاقات الرسمي.

انقر فوق خيار الباحث عن عمل.

انقر فوق مربع مستخدم جديد وحدد نوع بطاقة الهوية السعودي أو غير سعودي.

أدخل بيانات الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

كتابة اسم مستخدم.

حدد كلمة مرور خاصة بك.

إدخال بريدك الإلكتروني.

أدخل رقم هاتفك الجوال.

أعد تأكيد كتابة بريدك الإلكتروني.

اكتب الرمز المرئي في الصورة.

قم بالموافقة على مربع الشروط والأحكام الخاص بالخدمة.

شروط التسجيل في اعانة البحث عن عمل

هناك بعض الشروط التي وضعتها إدارة البرنامج لكي تتمكن من معرفة المستحقين بخدمة إعانة البحث عن عمل، ومن خلال تلك الشروط يمكن للشاب معرفة ما إذا كان مؤهلاً للتقديم في ذلك البرنامج أم لا وتلك الشروط هي:

يلزم على المُتقدم أن يحمل الجنسية السعودية ويقيم في المملكة العربية السعودية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

ألا يكون المتقدم عاملاً في أي من القطاعين العام أو الخاص.

يجب على المتقدم ألا يكون قد سبق له الاستفادة من دعم إعانة البحث عن عمل.

ألا يكون للمتقدم الطلب معاش تقاعدي.

عدم وجود له أي نشاط أو سجل تجاري.

ألا يكون طالباً في أي مرحلة لمراحل التعليم.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري له عن الحد المانع لصرف الإعانة والذي يتحدد بحسب حالة كل فرد.

ألا يكون له معاش في هيئة صندوق الضمان الاجتماعي.

كما يمكنك التسجيل في برنامج تمهير لدعم المواطنين السعوديين شهرياً.

آليات الحصول على إعانة البحث عن عمل

وقد وضعت إدارة برنامج إعانة البحث عن عمل آليات لصرف الإعانة لمدة 15 شهراً تُقسم كما يلي:

يتم صرف مبلغ 2,000 ريال خلال أول أربعة أشهر من صرف إعانة البحث عن عمل.

يُتاح صرف مبلغ إعانة عن عمل 1,500 ريال خلال الأربع شهور التالية.

يتم الحصول على مبلغ 1,000 ريال من بداية الشهر التاسع إلى الشهر الثاني عشر.

يتم صرف مبلغ 750 ريال من بداية الشهر الثالث عشر إلى الشهر الخامس عشر.

وهذه هي طريقة صرف إعانة البحث عن عمل خلال ال15 شهر الخاص بعملية التدريب والإعانة من البرنامج.فهذا التدريب يقوم بتوفير جميع الموارد سواء البشرية من الباحثين أو المالية لأجل تنمية الاقتصاد السعودي و هدف القضاء على البطالة وعدم تواجد العاطلين عن عمل في المملكة.وبهذا قد تمكنا من توفير طريقة التسجيل في اعانة البحث عن عمل كما قمنا بتوفير شروط التقديم وآلية صرف المعونة شهرياً.