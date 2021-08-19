نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في حافز 1443 | شروط حافز الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفوا على شروط التسجيل في حافز حتى تتمكن من الحصول على فرصة عمل بمرتب يجعلك تمتلك حياة مرفهة،، فبرنامج حافز عبارة عن مساهمة من المملكة العربية السعودية، حتى تساهم في مساعدة الشباب العاطلين أو الباحثين عن العمل في المملكة، فالبرنامج يقوم بتوفير مبلغ شهري 2,000 ريال شهرياً منذ بداية التسجيل على البرنامج ولمدة 12 شهر، وذلك لتحفيز الشباب للبحث عن العمل الخاص بهم، وهناك بعض البرامج الأخرى مثل برنامج تمهير، وبعض المبادرات التأهيلية مثل مبادرة ساعد.

برنامج حافز

يعتبر برنامج حافز من أهم الرؤيات التي تهتم بها المملكة، وذلك لأن البرنامج يخدم رؤية المملكة 2030 لذلك يحظى هذا البرنامج بالتمويل المستمر، لذلك يجب التعرف على شروط التسجيل في حافز.

فالبرنامج يهدف إلى خدمة المملكة عن طريق إتاحة العديد من فرص العمل الخاصة بالشباب والتي تمكنهم من الحصول على مرتبات شهرية جيدة، والقضاء على معدلات البطالة بالمملكة.

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خدمات برنامج حافز

يقوم البرنامج بتقديم 2,000 ريال شهرياً للشباب الراغب في التسجيل بالبرنامج.

يعمل القائمون على البرنامج بتوفير دورات تأهيلية للمستفيدين، حتى يتمكنوا من البحث عن العمل، وكذلك لاكتساب المهارات الحياتية التي يتطلبها السوق ليتمكن من الحصول على العمل بأجور تُهيأ له المعيشة المناسبة لأفراد المملكة العربية السعودية.

يقوم البرنامج بتقديم عدد من الكورسات العلمية التي تأهل الشباب لمواكبة كل ما هو جديد في عالم التجارة والاستثمار.

وهذا الفيديو يوضح بعض الأهداف التي يرنو إليها البرنامج.

شروط التسجيل في حافز

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للمتقدم لبرنامج حافز حتى يتمكن من الحصول على تلك المعونة من البرنامج، وتلك الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو يكون غير سعودي ولكن من أم سعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن العشرين سنة، وألا يزيد عن ستين سنة.

ألا يكون المتقدم صاحب إعاقات جسدية تمنعه عن العمل.

يلزم على المستفيد أن تكون إقامتك دائمة في السعودية.

يجب ألا يكون المتقدم صاحب عمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، لأن ذلك يلغي استحقاق المتقدم للدعم.

ألا يكون المتقدم مستحقاً لأي معاشات من المملكة، أو تعويضات للتعطل عن العمل.

يمتنع الطلاب عن التسجيل في برنامج حافز.

يجب ألا يكون المتقدم صاحب أي سجل تجاري.

يجب ألا يكون المتقدم صاحب دخل يفوق مبلغ المعونة.

أما بالنسبة للمنقطعين عن العمل فيجب أن يمر ثلاثة أشهر على الأقل منذ تركهم العمل، حتى يتمكنوا من التسجيل في برنامج حافز.

أما بالنسبة للطلاب الذين أنهوا دراستهم، فيجب أن تمر ستة أشهر من بعد تخرجهم، حتى يُتاح لهم فرصة التسجيل في المعونة.

فهذه هي الشروط الواجب توافرها لدى جميع المتقدمين في برنامج حافز 1443، فعند توافر تلك الشروط لديك، نأتي لنقطة التسجيل في حافز.

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شروط حافز الجديد

وقد وردت عدد من الشروط الجديدة التي أعلنها صندوق التنمية الاجتماعية بالسعودية لبرنامج حافز hafiz وشروط حافز الجديد هي:

يلزم عدم وجود أي سجل تجاري للمتقدم على طلب الإعانة.

توفير ما يُثبت طبياً قدرة الشخص على العمل.

يلزم ألا يكون صاحب الطلب يدرس في أي مرحلة من مراحل التعليم.

يجب ألا يكون المتقدم عاملاً بأي من القطاعين العام أو الخاص.

عدم وجود أي معاش تقاعدي له.

للحصول على إعانة البحث عن عمل، يلزم أن يلتزم الشخص بمدة التدريب الخاصة بالبرنامج.

يلزم أن يكون المتقدم سعودي، وأن تكون أخر إقامة له في المملكة قد تجاوزت ال10 أشهر.

يجب أن تنقضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو علاقة العمل ، إذا كان مقدم الطلب قد عمل سابقًا في القطاع العام أو القطاع الخاص في المملكة.

فهذه هي شروط التسجيل في إعانة البحث عن عمل ، أو التسجيل في حافز الجديد 1443.

التسجيل في حافز

يمكن لجميع المواطنين السعوديين الذي توافر فيهم تلك شروط التسجيل في حافز ، من التسجيل في البرنامج والتمتع بمميزاته، وللتسجيل اتبع التالي:

أولاً، قم بالدخول إلى بوابة برنامج حافز، (البوابة الوطنية للعمل طاقات).

وللتسجيل كمستخدم جديد، قم بالضغط على “باحث عن عمل”.

يظهر لك مربع البيانات الخاص بالتسجيل، فقم بكتابة اسم مستخدم، رقم الهوية الوطنية.

بعد مربع التسجيل، يظهر بنود سياسة الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج، فقم بقراءة الشروط ثم اضغط موافق.

قم بكتابة بريدك الإلكتروني، وكذلك رقم هاتفك الجوال، ليتم استلام كلمة المرور الخاصة بالتسجيل في رسالة نصية.

في نهاية عملية التسجيل، سيتم فتح نافذة التسجيل، فقم بكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور التي تم استلامها.

وبتلك الخطوات الستة يكون قد اكتملت عملية التسجيل في برنامج حافز لتتمتع بخصائص هذا البرنامج، كحصولك على 2000 ريال سعودي شهرياً، وكذلك دورات التأهيل لمواكبة سوق العمل السعودي، والعالمي.

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كيف اسجل في برنامج طاقات للرجال والنساء

أولاً يجب الدخول إلى منصة برنامج طاقات.

يظهر أمامك مربع تسجيل البيانات، فاضغط على “مستخدم جديد” .

. تظهر صفحة إنشاء حساب جديد، حيث سيتم التسجيل من خلال ثلاث خطوات.

قم بتحديد نوع الهوية سواء سعودي الهوية، أو غير سعودي ولكن من أم سعودية، لأن ذلك من شروط التسجيل في حافز ثم اضغط “التالي” .

. يظهر لك مربع التفاصيل الشخصة، فقم بكتاب اسم ستخدم خاص بك، وكذلك قم بتقديم رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستفيد، ثم حدد تاريخ الميلاد، وشهر الميلاد ثم سنة الميلاد.

ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك بطريقة صحيحة، لأنه سيتم استلام رسالة لتأكيد امتلاكك له.

ضع رقم جوالك في الخانة التي تلي البريد الإلكتروني.

ثم قم بتقديم كلمة مرور صالحة، ثم قم بتأكيدها مرة أُخرى.

أما في مربع “إنشاء رقم سري لنظام الرد الآلي” فقم بكتابة رقم مكون من ثلاث أرقام مثل 123.

فقم بكتابة رقم مكون من ثلاث أرقام مثل 123. ثم تقوم بنقل الأرقام الموجودة في الصورة لتفعيل الحساب.

تظهر لك رسالة الشروط والأحكام، وبعد قراءتها قم بالنقر على “موافق على سياسة الشروط والأحكام” ، بعدها انقر على التالي.

، بعدها انقر على التالي. وفي تلك اللحظة انظر لهاتف المحمول، حيث تم إرسال رسالة تأكيد للتمكن من تفعيل الحساب الخاص بك.

قم بكتابة الرقم، ثم اضغط “تأكيد”

بعد ذلك يتم ظهور رسالة تنص على “أنه سيتم إرسال رسالة إلى بريدك الإلكتروني وذلك بعد التحقق من المعلومات التي قمت بإدخالها”.

بعد ذلك سيتم الدخول مرة أخرى إلى صفحة البرنامج وقم بتسجيل الدخول باسم المستخدم ومكلمة المرور التي قمت بتقديمها، ثم اضغط تسجيل.

قم بتأكيد بريدك الإلكتروني الخاص بالبرنامج، ثم قم بتقديم المعلومات الخاصة بك، مثل المؤهل العلمي التي حصلت عليه، واسم الكلية وسنة التخرج.

وبذلك يكون قد توفر إليك حساب خاص على برنامج طاقات الذي يساعدك على العثور على الوظيفة الملائمة لك، وذلك مقابل أجور مادية مُجزية، وامتلاك القدرات التي تُمكنك من التأقلم على أي عمل جديد.

متى ينزل حافز

أولاً سجل دخولك على موقع طاقات.

بعد الدخول إلى الموقع اختر خانة “برامجنا” الموجودة أعلى الصفحة، واختر “جميع البرامج”.

قم بالدخول إلى “حافز البحث عن عمل” أو “حافز صعوبة الحصول على عمل” وذلك تبعاً للبرنامج الذي قمت بالتسجيل فيه.

أو وذلك تبعاً للبرنامج الذي قمت بالتسجيل فيه. بعد الدخول يظهر لك حالة الأهلية الخاصة بك، حيث إن وجت كلمة “مؤهل” أو “متقدم” أو “ملتحق”، فهذا يعني أنه سيُصرف لك راتب حافز، وإن لم تكن مؤهلاً فسيكون موجود جملة “غبر مؤهل” أو “مقصي” فهذا يعني وجود مشكلة ما في حسابك، لذلك قم بالرجوع إلى شروط التسجيل في حافز مرة أخرى.

فإذا وجدت كلمة “متقدم” فهذا يعني أن معلوماتك قيد المراجعة حيث تأخذ المراجعة مدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة.

أما إذا وجدت “ملتحق” فهذا يعني انه يجب عليك تحديث حسابك أسبوعياً وحل الدورات التأهيلية التي يقدمها البرنامج، والتي تتراوح بين مدة شهرين إلى ثلاثة أشهر أيضاً، وبعد ذلك سيتم استلام رسالة تُعلمك بموعد استلامك لمعونة حافز.

برنامج حافز تحديث

ومن شروط التسجيل في حافز ، فقد وضعت الهيئة المسؤولة عن برنامج حافز شرطاً ليستمر التمويل من البرنامج، وهي وجوب تحديث البيانات الخاصة بالعضوية المُسجلة بصورة مستمرة، ليستمر دعم البرنامج، ولمعرفة كيف تحدث بيانات حافز اتبع التالي:

أولاً قم بتسجيل الدخول إلى بوابة حافز، باسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصة بك.

في نفس الوقت يتم استلام رمز تأكيد الدخول، إلى الرقم المسجل لدى البرنامج، فقم بكتابة كود التفعيل ثم اضغط إرسال.

يتم الدخول إلى واجهة المستخدم الخاصة بك، ثم انتقل لقسم “البيانات الشخصة” .

. قم بتحديث بياناتك مثل تاريخ انتهاء صلاحية الهوية الوطنية، أو تغيير منطقة سكنك، وغيرها البيانات.

بعد التحقق من بياناتك، اضغط “حفظ” .

. يقوم البرنامج بالانتقال إلى صفحة التنبيهات، قم بقراءتها ثم اضغط “قرأت التنبيه” ، ثم اضغط إرسال.

، ثم اضغط إرسال. يتم تحميل صفحة أخرى، ويتطلب منك كتابة بريدك الإلكتروني، منطقك السكنية، ثم المدينة التي تتبعها تلك المنطقة.

بعد ذلك، يطلب البرنامج بياناتك الشخصية، مثل كتابة طولك بالسنتيمترات، وكتابة وزنك بالكيلو جرامات، ثم تحديد مدى حالتك الصحية، والدرجة العملية الحاصل عليها، والمعدل التراكمي في مرحلة الدراسة، وسنة التخرج، وأي شهادات تم الحصول عليها من بعد المرحلة الثانوية أو الجامعية.

يتم تقييم مهاراتك اللغوية سواء العربية، أو الإنجليزية، والتي تكون قد تطورت في التدريبات والمُلحقة بالبرنامج.

كذلك تقييم مهارتك في استخدام الحاسب الآلي، وكذلك أي مهارات حياتية أُخرى مثل مهارات التصميم الصور، أو برامج التعديل على الفيديوهات.

يتم الإجابة على عدة أسئلة من البرنامج، مثل هل تقبل حصولك على وظيفة خارج المدينة التي تعيش بها، أو هل تقبل بوظيفة بنظام تدريبي منتهي التوظيف، وكذلك سؤال هل تقبل بوظيفة قائمة على نظام العمل الجزئي.

وعند انتهائك من جميع تلك الخطوات، وكتابة جميع البيانات المطلوبة منك، وكذلك الإجابة عن الأسئلة التي قمنا بذكرها، يكون قد اكتملت عملية التسجيل الخاصة بك في برنامج حافز.

كما ويمكنك إجراء عملية تحديث حافز من خلال الجوال، وذلك يتم فيما يلي.

خطوات تحديث حافز بالجوال

يمكن للمستفيد من حافز بإجراء عملية تحديث بياناته كما يلي:

يجب في البداية إرسال رسالة نصية تحتوي على الرغبة في تحديث البيانات لرقم (500200) التابع لهيئة حافز، وذلك يكون من إحدى شركات الخطوط مثل (زين واتصالات وغيرها. بعد ذلك سيتم الرد من البرنامج من خلال رسالة نصية أخرى تحتوي على الرقم السري الخاص بعملية التسجيل. يقوم المستفيد بعد ذلك بالولوج إلى موقع البرنامج وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وإجراء عملية التحديث الخاصة بالبيانات.

وبذلك يكون قد أتممت عملية التحديث بصورة صحيحة لتتمكن من استكمال عملية الحصول على الإعانة المُقدمة من البرنامج.

حافز صعوبة البحث عن عمل

أما بالنسبة للمتقدمين لبرنامج حافز للمرة الثانية، فقد وفرت الهيئة المسؤولة عن برنامج حافز تلك الخدمة وتوضيح شروط التسجيل في حافز للمرة الثانية، حيث يتم صرف 1,500 ريال شهرياً بدلاً من 2000 ريال كما كان في تسجيل حافز للمرة الأولى.

ويتم تقسيم السنة على ثلاث فترات كل فترة عبارة عن أربعة أشهر، تختلف فيها قيمة المعونة حيث:

في الأربعة أشهر الأولى يتقاضى المستفيد حوالى 1,500 ريال.

يتقاضى المستفيد حوالى ثم يتناقص المبلغ ليصل إلى 1250 ريال ، في الأربعة أشهر الثانية .

، في . أما في الفترة الأخيرة من العام، فيكون مبلغ المعونة المُقدم للمستفيد حوالي 1000 ريال سعودي.

ويتم تقديم تلك المعونة قبل اليوم الخامس من كل شهر، وذلك لحرص البرنامج على مساعدة الشباب في وجود عمل خاص بهم، يمكنهم من العيش في حالة مادية جيدة.

الفرق بين حافز البحث عن عمل وصعوبة البحث عن عمل

العديد من المتقدمين لبرنامج حافز لا يعلمون ما هو الفرق بين حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة البحث عن عمل، والفرق بين الاثنين هو:

حافز البحث عن عمل، هو البرنامج الأساسي، حيث يقوم الأفراد بالتقديم عليه والحصول على الراتب الشهري والدورات التنموية لخلق شاب قادر على العمل، ومتابعة سوق العمل الحديث. أما حافز صعوبة البحث عن عمل، هنا يقوم الأفراد الذين قاموا بالتسجيل من قبل في حافز البحث عن عمل، ولم يستطيعوا إيجاد فرصة عمل ملائمة، فيمكنهم التقديم في هذا البرنامج، ليتمكنوا من الحصول على راتب شهري، وكذلك متابعة السوق للبحث عن فرصة عمل مناسبة لهم.

كما يمكن للأفراد السعوديين من التقديم في برنامج حساب المواطن 1442 ليتمكنوا من الحصول على دعم شهري يوفر له المصروفات الخاصة بالحياة، وذلك لتأكيد رؤية المملكة 2030.

شروط حافز للنساء

أتاحت المؤسسة الخاصة ببرنامج حافز البحث عن عمل من توفير فرصة للنسا السعوديات من الالتحاق بالأعمال الحكومية وشروط حافز النساء هي:

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

أن تكون صاحبة إقامة دائمة في السعودية في آخر 12 شهر.

يلزم أن تكون حالتها الصحية ملائمة للالتحاق بالعمل.

أن تكون قد أنهت دراستها وتكون حاصلة على مؤهل عالي.

يجب ألا تكون المتقدمة صاحبة لأي سجل تجاري خاص بها.

أما بالنسبة لسن المتقدمة فيجب أن تكون ما بين 20 إلى 35 سنة.

فتلك هي شروط التقديم الخاص بالتقديم في حفز للنساء 1442، فتلك الشروط لا تختلف كثيراً عن الشروط الخاصة بالتسجيل للرجال، وذلك لأن هدف البرنامج هو تقديم خدمات ومؤهلات علمية للشباب، ليكونوا على مقدرة كاملة بالعمل بالسوق السعودية وتحقيق اكبر فائدة من هذا البرنامج التأهيلي.

رقم حافز

يوفر برنامج حافز إمكانية الاستعلام عن حالة التأهيل بالبرنامج، وكذلك إمكانية تلقي بعض المساعدة عند تحديثك للبيانات الشخصية، أو عند التسجيل من البداية لمستخدم جديد، والرقم الخاص بالبرنامج هو (920020301)، فهذا هو الرقم المخصص لتلك الخدمات، وكذلك الخدمات الخاصة بالشكاوى والمقترحات.

كما يمكنك البحث على برنامج تويتر على الصفحة العامة ببرنامج حافز، حيث يمكنك الاطلاع على جميع المستجدات من تلك الصفحة.

فهذا التفصيل الشامل يتضح إلينا أن برنامج حافز البحث عن عمل وكذلك حافز صعوبة البحث عن عمل هما برنامجان يتيحان لجميع المواطنين السعوديين إمكانية الحصول على رواتب شهرية وكذلك تدريبهم كعمالة قوية ذات خبرات عالية تمكنهم من اقتحام سوق العمل بقوة دون التردد في أي قرارات ويمكنهم الاستناد عليهم في مداومة الأعمال الحديثة بعد انتهاءهم من الكورسات التعليمية المُقدمة من البرنامج.

وبذلك كله يكون قد قمنا بتوضيح شروط التسجيل في حافز ، وكذلك قمنا بذكر كيفية التسجيل في البرنامج، وطريقة تحديث البيانات الخاصة بالعضوية التي تمتلكها، حتى يستمر الدعم الذي يقدمه لك البرنامج، مع توفير طريقة الترع ما إذا قد قُبلت في البرنامج أم لا، حيث تختلف حالة الأهلية الخاصة بك وذلك اعتماداً على الفترة التي مضت بعد عماية التقديم في البرنامج، كما قمنا بتوضيح الفرق بين حافز البحث عن عمل، وبرنامج حافز صعوبة البحث عن عمل للمرة الثانية.