نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار الذهب اليوم في السعودية تتراجع عيار 21 بـ188 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت اسعار الذهب اليوم في السعودية تراجعًا بشكل ملحوظ عقب موجة قصيرة من ارتفاع سعر الذهب في السعودية خلال الأيام الأولى من هذا الأسبوع حيث شهد سعر المعدن الأصفر ارتفاعًا مؤقتًا ليواصل موجة الهبوط التي كان قد بدأها منذ عدة أسابيع ليحقق أكبر خسارة أسبوعية ربما في الأشهر الخمسة الأخيرة ومع ذلك يظل الذهب والاستثمار في الذهب هو الملاذ الآمن في وقت الأزمات والتقلبات الاقتصادية العالمية لأنه مهما كان يحتفظ بقيمته ولا يخسر في معظم الحالات.

اسعار الذهب اليوم في السعودية بالجرام

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 19/8/2021 في السعودية حوالي 214.87 ريال متراجعًا بما يساوي 0.77 ريال عن تعاملات يوم أمس هذا التراجع طال أيضا سعر الذهب عيار 22 في السعودية والتي تراوحت ما بين 196-198 ريال منخفضة بمقدار 0.71 ريال عن يوم أمس.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية فقد بلغ 188 ريال، متراجعًا بقيمة 0.68 ريال عن تعاملات اليوم السابق وكذلك تراجع أسعار الذهب عيار 18 في السعودية اليوم لتصل إلى 161 ريال منخفضة بمقدار 0.56 ريال عن تعاملات الأربعاء فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية حوالي 125 ريال منخفضا بمقدار 0.46 ريال عن اليوم الذي سبقه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

طبعا الأسعار السابقة هي أسعار الذهب اليوم في السعودية بدون المصنعية ويضاف إليها عند الشراء قيمة المصنعية وقيمة الضريبة المضافة بنسبة 15 % بحسب الكمية لكن عند بيع الذهب من المواطنين إلى محلات المجوهرات لا يتم تحصيل مصنعية أو ضريبة من المشتري بطبيعة الحال لأن سعر الذهب المستعمل في السعودية يختلف عن سعر الذهب السعودي الجديد.

سعر أوقية الذهب وأسعار السبائك الذهبية

وعلى صعيد سعر أوقية الذهب في السعودية فقد بلغت أوقية الذهب عيار 24 في السعودية 6,678.24 ريال تراجعت بحوالي 10.57 ريال فيما بلغ سعر أوقية الذهب عيار 22 في السعودية حوالي 2,299.24 ريال متراجعة بحوالي 9 ريال عن يوم أمس أما سعر أوقية الذهب عيار 18 في السعودية فقد وصل إلى 1,879.07ريال.

أما سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السعودية فقد وصل إلى 2,505.42 ريال لعيار 24 متراجعة بحوالي 8 ريال عن يوم أمس فيما بلغ سعر السبيكة الذهبية عيار 22 في السعودية حوالي 2,299.69 ريال.