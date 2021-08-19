نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب الذهب في مصرف الراجحي وكيفية شراء سبائك الذهب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم حساب الذهب في مصرف الراجحي إمكانية شراء سبائك الذهب بداية من فئة 5 جرامات حتى كيلو، حيث أن الاستثمار في الذهب اليوم من الوسائل الاستثمارية المضمونة لأنه لا يفقد قيمته على المدى البعيد في ظل الأحداث الاقتصادية والأزمات يظل الذهب ذو قيمة حتى مع انخفاض السعر الناتج عن انخفاض الطلب، وإذا كنت تنوي الاستثمار فأفضل أنواع الاستثمار اليوم هو الاستثمار في الذهب على المدى الطويل.

حساب الذهب في مصرف الراجحي

يوفر مصرف الراجحي إمكانية فتح حساب لتداول الذهب من خلال ” خدمة منتجات الخزينة ” المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يتم تداول الذهب في البورصات المحلية والإقليمية والعالمية وتتم عملية الشراء من خلال شركة الوساطة، يبدأ العملاء بشراء السبائك الذهبية، ثم يبدأ المصرف بتقديم عروضًا لشراء السبائك الذهبية والدفع للعميل فوريًا أو الدفع لأجل مع ارتفاع قيمة السبيكة.

ومن أهم ما يُميز الاستثمار في السبائك الذهبية هي إطالة فترة الاستثمار لمدة من شهر لثلاث شهور، بجانب أن البنك يضمن مال المستثمر ويحافظ عليه بعقد مبروم بين الطرفين لتوثيق عملية الاستثمار.

شروط شراء الذهب من الراجحي

يمكن للعملاء شراء السبائك الذهبية على اختلاف أوزانها من خلال الاتصال على رقم خدمة عملاء الشراء 920003344 ومن شروط الشراء كالتالي:

وجود حساب مصرفي في بنك الراجحي حساب جاري أو حساب استثماري

لا يقل عمر العميل السعودي عن 15 عام

لا يقل عمر العميل المقيم عن 18 عام .

الحد الأدنى للشراء سبيكة 10 جرام

تبدأ فئات السبائك من 5 جرام – 10 جرام – 50 جرام – 100 جرام – 500 جرام – كيلو ذهب سويسري .

شراء سبائك الذهب من موقع الراجحي

الدخول لموقع الراجحي

ثم التوجه إلى الخزينة ومنها اختر شراء الذهب

تظهر لك استمارة التقديم ابدأ بملء البيانات الشخصية

أكد أن لديك حسابًا مصرفيًا بالراجحي

أجب على أسئلة تحويل الراتب ومكان العمل

ثم قم بإدخال رمز التحقق ثم النقر على إرسال الطلب.

من مزايا منتجات الخزينة من الراجحي شراء العميل لكمية الذهب التي يحتاج إليها وتمويله من قبل المصرف بجانب توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية بجانب أن المصرف يقدم أنواع ذهبية من أجود الأنواع السويسرية ولا يُطبق ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب، كما يمكنك الاحتفاظ بالذهب في صناديق الأمانات.

وتلتزم خزينة الراجحي بتزويدك بعدد من الحلول حول إدارة المخاطر المالية الشاملة المتوافقة مع أحكام الشريعة حتى تتناسب مع احتياجات العملاء اليومية، أيضًا لتقديم الحلول المالية المتطورة والخدمات المتميزة عن المخاطرة المالية وتقديم الفرص العالمية في سوق عالمي دائم التغيير، بأسعار تنافسية منخفضة المخاطر وفترات استثمار مرنة لذلك لو كنت تبحث عن حساب الذهب في الراجحي فإنه أفضل حل لـ شراء سبائك الذهب من الراجحي .

الاستثمار في الذهب

يحظى الاستثمار في الذهب عبر التاريخ بالسمعة الطيبة في تكوين الثروات وذلك من خلال 6 طرق كالتالي :

من خلال شراء السبائك الذهبية والعملات الذهبية والمجوهرات.

من خلال صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب وهي خيار مرن.

من خلال عقود المبادلة بالذهب وهي تستخدم من قبل البنوك المركزية لتوفير سيولة الذهب.

من خلال الاستثمار في تداول الأسهم لشركات الذهب والتنقيب عن الذهب.

من خلال شهادات إيداع الذهب أو شهادات استثمار الذهب.

فوائد الاستثمار في الذهب

يحافظ الذهب على قوته المالية ويساهم في المحافظة على الأموال من التضخم وزيادة الأسعار للسلع المهمة كالبترول والعملات كالدولار. والاستثمار بالذهب هو الملاذ الآمن لصغار المستثمرين على المدى البعيد. كما سلف يمكن المتاجرة بالذهب بأكثر من طريقة دون خسارة . ولكن عليك تحديد بدقة وقت البيع ووقت الشراء. فالذهب مرتبط بالدولار فكلما ارتفع الدولار قل الذهب وهو أفضل وقت للشراء، وكلما قل الدولار زاد الذهب وهو أفضل أوقات البيع.