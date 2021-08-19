نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اصدار وكالة ناجز وشروطها والاستعلام عنها والغاء وكالة ناجز الكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة اصدار وكالة ناجز ، هي عبارة عن خدمة إلكترونية، تقدمها وزارة العدل السعودية للمستفيدين منها، عبر خدمة ناجز الإلكترونية، حيث يتم من خلالها إصدار وكالة ناجز إلكترونيًا، بين كافة الأطراف التي تم تسجيلها بالوكالة، والعمل بها دون الحاجة للذهاب إلى وزارة العدل، لإتمام الإجراءات المطلوبة، بل يمكنك أيضًا الاستعلام عن وكالة إلكترونية، أو طباعة وكالة إلكترونية برقم الهوية، وكذلك الغاء وكالة ناجز الكترونيا، وأنت جالس في موقعك دون الحاجة للكثير من الذهاب والإياب إلى وزارة العدل. وهنا يجب عليك كمستفيد أن تعلم بأن:

طريقة اصدار وكالة ناجز إلكترونيًا هي خدمة مجانية، لا تتطلب دفع أو سداد أية رسوم.

بالإضافة إلى أن تلك الخدمة الإلكترونية، لا تتطلب الذهاب إلى المحكمة.

وأخيرًا يجب أن تعلم، أن مدة العمل بالوكالة التي تصدر إلكترونيًا عبر ناجز، هي سنة واحدة فقط من تاريخ الإصدار.

أنواع الوكالات الإلكترونية

تتعد أنواع الوكالات الإلكترونية في السعودية، إلى وكالات عامة ووكالات خاصة، والفارق الأبرز بينهما هو أن الوكالة الخاصة تحدد لغرض واحد، يتفق بشأنه الوكيل والموكل. بينما الوكالة العامة تكون بغرض تمكين الوكيل من التصرف في كل ما يخص الموكل له. ومن أهم وأبرز أنواع الوكالات في المملكة العربية السعودية:

الرواتب والبنوك.

البلديات والسجلات.

والنكاح والمحاكم.

المساعدات والضمان الاجتماعي.

الإدارية الحكومية.

وكالات خاصة بالعمال.

والسيارات والجمارك.

وكالات الشركات والتراخيص.

البنوك وصناديق التنمية.

وكالات العقارات والمنح.

شركات الخدمات.

وأخيرًا المؤسسات الحكومية والوزارة.

وجدير بالذكر؛ أن طريقة اصدار وكالة ناجز، ليست هي الخدمة الوحيدة الإلكترونية المقدمة من خلال بوابة ناجز الإلكترونية، ولكن هناك عددًا من الخدمات الأخرى مثل؛ حجز موعد من بوابة ناجز، واستعلام برقم الهوية عن إيقاف الخدمات ورفعها عبر ناجز، وطلب خلع إلكتروني عن طريق ناجز السعودية، وكما يمكنك الاستفادة من تحديد المواعيد الإلكترونية عبر بوابة ناجز الإلكترونية الرسمية.

طريقة الوكالة من ناجز

وعن كيفية عمل وكالة إلكترونية لشخص، أو إصدار وكالة ناجز. يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبوابة ناجز الرسمية. ثم اختر من الموقع خدمة إصدار وكالة إلكترونية. اختر نوع الوكالة التي ترغب في إصدارها عبر ناجز. ثم أدخل كافة البيانات المطلوبة منك، والخاصة بالوكيل. بعدها قم بتحديد بنود الوكالة المرغوبة. ثم سجل تاريخ انتهاء مدة الوكالة المقررة. وأخيرًا اضغط على أيقونة تقديم طلبك.

شروط إصدار وكالة ناجز

يجب ألا يزيد عدد الموكلين عن شخص واحد فقط.

لا تتجاوز مدة الوكالة أكثر من عام واحد فقط.

يُمنع زيارة المحكمة لإصدار الوكالة الإلكترونية في السعودية، ولكن يتم تقديم الطلب عبر ناجز، ثم عمل طباعة وكالة إلكترونية برقم الهوية.

يجب أن يكون المستفيد من إصدار الوكالة، مالكًا لوكالة سابقة بالفعل.

استعلام عن وكالة إلكترونية

الاستعلام عن وكالة إلكترونية، هي خدمة تقدمها وزارة العدل للمستفيدين، عبر منصة ناجز الإلكترونية، وفي حال أردت الاستعلام عن وكالة إلكترونية، يجب تقديم البيانات التالية:

التاريخ الذي صدرت به الوكالة.

تحديد جهة إصدار الوكالة.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

تسجيل رقم الوكالة.

خطوات الاستعلام عن الوكالة

قم بزيارة رابط بوابة ناجز الإلكترونية. ثم اختر الوكالات والإقرارات من القائمة. وبعدها اختر خدمة التحقق من وكالة. ثم أدخل رقم الهوية ورقم الوكالة. وبعدها اختر استعلام، سوف تظهر لك كل البيانات الخاصة بالوكالة.

طباعة وكالة إلكترونية برقم الهوية

اذهب إلى موقع وزارة العدل أولا. ثم ادخل إلى قائمة الخدمات الإلكترونية، وقم بإجراء نفس خطوات الاستعلام عن الوكالة. وعند القيام بإجراء طباعة وكالة إلكترونية برقم الهوية، فقط اختر طباعة من الصفحة الرئيسة من موقع وزارة العدل.

كيفية عمل وكالة إلكترونية لشخص خارج السعودية

قم بزيارة موقع وزارة العدل. ثم اختر أيقونة إشعار كاتب العدل، من قائمة الخدمات الإلكترونية. وبعدها حدد “إصدار وكالة عبر الإنترنت” من القائمة. ثم قم بتسجيل الدخول إلى بوابة ناجز. واختر إصدار الوكالة. وبعدها تحقق من إدخال كل البينات المتعلقة بالوكالة. ثم اختر الدخول إلى الخدمةـ واختر نوع الوكالة. وبعدها من صفحة بيانات العمل، قم باختيار أيقونة “إضافة وكيل” واملأ البيانات المطلوبة مثل؛ تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية. ثم انقر بحث. ثم قم باختيار العناصر المتعلقة بالوكالة نفسها، وحدد موعد انتهاء صلاحية الوكالة. وبعدها اختر موافق للانتهاء من كيفية عمل وكالة إلكترونية. وانتظر إرسال رمز التحقق إلى الهاتف، وعندما تصدر الوكالة سوف تصلك رسالة أخرى برقم الوكالة الصادرة مع الرابط.

ناجز الغاء وكالة أو فسخ وكالة إلكترونيا

اذهب إلى موقع بوابة ناجز الإلكترونية. ثم من الصفحة الرئيسة، اختر وكالات المستفيد. وبعدها اختر الوكالة التي ترغب في فسخها. ثم اختر “فسخ الوكالة”.

تسجيل وكالة عبر ناجز http://Najiz.sa

هذه الخدمة تمكّن مراجعي كتابات العدل، أن يقوموا بعمل تسجيل وكالة ناجز، من خلال ملء نموذج به بيانات كلا من الموكل والوكيل، بالإضافة إلى بيانات الوكالة المنشودة، ثم الحصول على رقم الطلب لاستكمال الخطوات. ومتطلبات تلك الخدمة ما يلي:

يجب ألا يكون لدى الشخص وكالة سابقة.

لابد أن يكون عدد الموكلين أكثر من فرد واحد.

إذا كانت الوكالة مرتفعة المخاطر، فلابد من توثيق لها.

لا تزيد مدة الوكالة عن سنة.

خطوات التقديم على تسجيل وكالة