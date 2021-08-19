نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة للدوري السعودي 2021-2022 تردد قناة ssc والرياضية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة للدوري السعودي 2021-2022 بما أن الدوري السعودي يعتبر من أهم الدوريات العربية لذلك يقوم الكثير من المواطنين بالبحث عن القنوات التي تقوم بنقل هذا الدوري السعودي ويقوم الكثير من مشجعي ومحبي كرة القدم بمتابعة الدوري حيث أن هذا الدوري يجمع بين عدد كبير من الفرق الناجحة في كرة القدم وفي هذا المقال سوف نقوم بتوضيح القنوات الناقلة للدوري السعودي.

القنوات الناقلة للدوري السعودي 2021-2022

يوجد عدد من القنوات الفضائية السعودية التي يتابعها الكثير من المواطنين لمشاهدة الدوري السعودي عليها حيث أن هذه القنوات تقوم بنقل المباريات بجودة عالية وبشكل منتظم وذلك ما جعل تلك القنوات تعمل على تحقيق نسب عالية من المشاهدة قد يصل عدد مشاهديها إلى الملايين حيث أن هذه القنوات السعودية تتوافر فيها إشارة وجودة عالية وتقنيات دقيقة جداً وهذه القنوات هى.

قناة ssc جودة SD

السعودية الرياضية

قناة السعودية الرياضية ١.

قناة السعودية الرياضية ٢.

تردد القنوات الناقلة للدوري السعودي عام 2021-2022

سوف نقوم بتوضيح تردد القنوات التي تقوم بنقل مباريات الدوري السعودي وهي كالآتي:

تردد قناة السعودية الرياضية ١ التردد ( نايل سات ١٢١٤٩ أفقي “H”) معدل الترميز ( ٢٧٥٠٠ – جودة SD ).

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تردد قناة السعودية الرياضية ٢ التردد ( نايل سات ١٢٢٨٤ عمودي “V” معدل الترميز ( ٢٧٥٠٠ – جودة HD ).



تردد قناة السعودية الرياضية ٣ التردد ( نايل سات ١٢٠١٥ عمودي”V” رأسي) معدل الترميز ٢٧٥٠٠



تردد قنوات SSC الرياضية الناقلة للدوري السعودي

يوجد العديد من عشاق كرة القدم ومتابعي الدوري السعودي عبر تردد قناة SSC الرياضية السعودية والتي تقوم ببث جميع مباريات البطولات السعودية والدولية وسوف تقوم بنقل كافة مباريات الدوري السعودي وأيضاً تقوم بنقل بطولة كأس الملك وأيضاً عدد من البطولات وذلك بشكل مجاني ، كما أنها تقوم بتقديم مجموعة من البرامج الرياضية لباقة من أكبر الإعلاميين والرياضيين ومن الممكن القيام بضبط تردد قناة SSC الرياضية على الرسيفر الخاص وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات وسوف تتواجد قناة SSC الرياضية على جهاز GOBX حيث أنه يمكن من خلاله مشاهدة كافة المباريات التي يتم عرضها بشكل حصري وأيضاً بتقنية SD بشكل مجاني وبتقنية HD في الباقات المدفوعة ، ومن ثم سوف نقوم بذكر تردد قنوات SSC الرياضية وهي كالآتي.

تردد قنوات SSC على النايلسات

التردد ١٢٥٢٣

نوع استقطاب أفقي H.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

معامل تصحيح ٥/٦.

تردد قنوات SSC على عرب سات

التردد ١٢٤١٧

الإستقطاب عمودي (رأسي V).

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

معامل التصحيح ٥/٦.

وفي نهاية مقالنا نكون قد تعرفنا على أهم القنوات الناقلة للدوري السعودي 2021-2022 وتعرفنا أيضاً على تردد هذه القنوات سواء تردد قناة ssc أو تردد القنوات الرياضية السعودية المفتوحة.