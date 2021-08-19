نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة للدوري السعودي 2021-2022 تردد قناة ssc والرياضية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة القنوات الناقلة للدوري السعودي 2021-2022 بما أن الدوري السعودي يعتبر من أهم الدوريات العربية لذلك يقوم الكثير من المواطنين بالبحث عن القنوات التي تقوم بنقل هذا الدوري السعودي ويقوم الكثير من مشجعي ومحبي كرة القدم بمتابعة الدوري حيث أن هذا الدوري يجمع بين عدد كبير من الفرق الناجحة في كرة القدم وفي هذا المقال سوف نقوم بتوضيح القنوات الناقلة للدوري السعودي.
القنوات الناقلة للدوري السعودي 2021-2022
يوجد عدد من القنوات الفضائية السعودية التي يتابعها الكثير من المواطنين لمشاهدة الدوري السعودي عليها حيث أن هذه القنوات تقوم بنقل المباريات بجودة عالية وبشكل منتظم وذلك ما جعل تلك القنوات تعمل على تحقيق نسب عالية من المشاهدة قد يصل عدد مشاهديها إلى الملايين حيث أن هذه القنوات السعودية تتوافر فيها إشارة وجودة عالية وتقنيات دقيقة جداً وهذه القنوات هى.
- قناة ssc جودة SD
- السعودية الرياضية
- قناة السعودية الرياضية ١.
- قناة السعودية الرياضية ٢.
تردد القنوات الناقلة للدوري السعودي عام 2021-2022
سوف نقوم بتوضيح تردد القنوات التي تقوم بنقل مباريات الدوري السعودي وهي كالآتي:
- تردد قناة السعودية الرياضية ١
- التردد ( نايل سات ١٢١٤٩ أفقي “H”)
- معدل الترميز ( ٢٧٥٠٠ – جودة SD ).
- تردد قناة السعودية الرياضية ٢
- التردد ( نايل سات ١٢٢٨٤ عمودي “V”
- معدل الترميز ( ٢٧٥٠٠ – جودة HD ).
- تردد قناة السعودية الرياضية ٣
- التردد ( نايل سات ١٢٠١٥ عمودي”V” رأسي)
- معدل الترميز ٢٧٥٠٠
تردد قنوات SSC الرياضية الناقلة للدوري السعودي
يوجد العديد من عشاق كرة القدم ومتابعي الدوري السعودي عبر تردد قناة SSC الرياضية السعودية والتي تقوم ببث جميع مباريات البطولات السعودية والدولية وسوف تقوم بنقل كافة مباريات الدوري السعودي وأيضاً تقوم بنقل بطولة كأس الملك وأيضاً عدد من البطولات وذلك بشكل مجاني ، كما أنها تقوم بتقديم مجموعة من البرامج الرياضية لباقة من أكبر الإعلاميين والرياضيين ومن الممكن القيام بضبط تردد قناة SSC الرياضية على الرسيفر الخاص وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات وسوف تتواجد قناة SSC الرياضية على جهاز GOBX حيث أنه يمكن من خلاله مشاهدة كافة المباريات التي يتم عرضها بشكل حصري وأيضاً بتقنية SD بشكل مجاني وبتقنية HD في الباقات المدفوعة ، ومن ثم سوف نقوم بذكر تردد قنوات SSC الرياضية وهي كالآتي.
تردد قنوات SSC على النايلسات
- التردد ١٢٥٢٣
- نوع استقطاب أفقي H.
- معدل الترميز ٢٧٥٠٠
- معامل تصحيح ٥/٦.
تردد قنوات SSC على عرب سات
- التردد ١٢٤١٧
- الإستقطاب عمودي (رأسي V).
- معدل الترميز ٢٧٥٠٠.
- معامل التصحيح ٥/٦.
وفي نهاية مقالنا نكون قد تعرفنا على أهم القنوات الناقلة للدوري السعودي 2021-2022 وتعرفنا أيضاً على تردد هذه القنوات سواء تردد قناة ssc أو تردد القنوات الرياضية السعودية المفتوحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القنوات الناقلة للدوري السعودي 2021-2022 تردد قناة ssc والرياضية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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